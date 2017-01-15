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Wizards evinde seriye bağladı

15 Ocak 2017 Pazar, 11:21


ANKARA (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers'ı 109-93 yenen Washington Wizards, evinde üst üste 11. galibiyetini aldı.

NBA'e 5 maçla devam edildi. Washington Wizards, seyircisi önünde oynadığı Philadelphia 76ers karşılaşmasını 109-93 kazandı.

Sahasında peş peşe 11. maçını kazanan Wizards'ta John Wall 25 sayı, 7 ribaunt, 7 asist, Bradley Beal 20 sayı, Markieff Morris 14 sayı, 9 ribaunt ve Marcin Gortat 12 sayı, 10 ribauntla oynadı.

76ers'ta Jahlil Okafor 26 sayı, 9 ribaunt ve milli basketbolcu Ersan İlyasova 18 sayı, 7 ribaunt üretti.


- Spurs, Meksika'da Suns'a kaybetti


Zirve mücadelesi veren San Antonio Spurs ile ligin alt sıralarındaki Phoenix Suns, NBA Global Games kapsamında Meksika'da karşılaştı. Suns, Devin Booker'ın 39 sayıyla kariyer rekorunu egale ettiği maçtan 108-105 galip ayrıldı.

Sezonun 13. galibiyetini alan Suns'ta Eric Bledsoe 17 sayı, 10 asist, 6 ribaunt, T.J. Warren ise 12 sayılık katkıda bulundu.

38 sayıyla kariyer rekorunu kıran Spurs'un all-star oyuncusu Kawhi Leonard, art arda 3. kez 30 sayı barajını aştı. Emanuel Ginobili 16, Tony Parker 14 ve Lamarcus Aldridge 13 sayı kaydetti.


- Los Angeles derbisi, Clippers'ın


Los Angeles kenti takımları Clippers ile Lakers arasındaki mücadelede gülen taraf, 113-97'lik skorla ev sahibi Clippers oldu.

Galibiyet serisini 6 maça çıkaran Clippers'ta DeAndre Jordan 24 sayı, 21 ribaunt, Chris Paul ise 20 sayı, 13 asist, 5 ribauntla "double double"a imza attı.

Art arda 3. yenilgisini alan Lakers'ta kenardan oyuna giren Jordan Clarkson 21 sayı ve Brandon Ingram'in 14 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle mücadele etti.

NBA'e 7 maçla devam edilecek.


- Sonuçlar

Los Angeles Clippers-Los Angeles Lakers: 113-97

Chicago Bulls-New Orleans Pelicans: 107-99

Phoenix Suns-San Antonio Spurs: 108-105

Washington Wizards-Philadelphia 76ers: 109-93

Utah Jazz-Orlando Magic: 114-107


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