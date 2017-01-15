"Sütte girdi fiyatlarını 6 ay sabitleyelim"

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ANKARA (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, geçen yıl inek sütü ihracatının sürekli artmasına rağmen bunun üretici fiyatlarına yeterince yansımadığını belirterek, "30 ay sonra sadece 6 kuruş artırılan çiğ süt tavsiye fiyatlarını 6 ay sabitliyorlar. Girdiler ne olacak? Hadi gelin bütün girdi fiyatlarını da 6 ay boyunca sabitleyelim." ifadesini kullandı.

Bayraktar yazılı açıklamasında, geçen yıl kasım ayı itibarıyla sanayiye aktarılan inek sütü miktarının 9,2 milyon tonu aştığını, ocak-kasım dönemindeki süt ve süt ürünleri ihracatının da yüzde 16,5 artışla 295,5 milyon dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.

İhracattaki bu artışın üretici fiyatlarına yeterince yansımadığının altını çizen Bayraktar, "Ulusal Süt Konseyi 1 Ocak-1 Temmuz 2017 tarihleri arasında 6 ay süreyle çiğ süt tavsiye fiyatının litre başına brüt 1 lira 21 kuruş olmasına karar vermiştir. Toplama ve soğutma bedeli düşüldüğünde üreticinin eline daha düşük fiyat geçecektir. Her türlü girdimiz artmış, enflasyon yükselmiş ama 30 ayda üreticiye reva görülen fiyat artışı 6 kuruştur. Hem de önümüzdeki altı ayı kapsayan bir fiyat bu. Peki biz önümüzdeki altı ayda yem fiyatlarının ne olacağını öngörebiliyor muyuz? Girdilerimizdeki artışların ne olacağını kestirebiliyor muyuz? 30 ay sonra sadece 6 kuruş artırılan çiğ süt tavsiye fiyatlarını 6 ay sabitliyorlar. Girdiler ne olacak? Hadi gelin bütün girdi fiyatlarını da 6 ay boyunca sabitleyelim." değerlendirmesini yaptı.

Bayraktar, enflasyon etkisi ile üreticinin bu süreçte 34 kuruşluk bir kaybının olduğunu aktararak, üreticinin bir litre süt satarak ancak bir kilogram yem alabildiğine dikkati çekti.

Standartlara göre bir litre süt satarak, 1,5 kilogram yem alınabilmesi gerektiğini kaydeden Bayraktar, "Bu parite üzerinden gidilecek olursa, şu an üreticinin eline geçmesi gereken fiyatın 1 lira 55 kuruş olması gerekmektedir. Enflasyona göre çiğ süt kilogram fiyatı 1 lira 38 kuruş, süt/yem paritesine göre 1 lira 55 kuruş olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, üreticinin süt sanayicisinden aldığı zammı yem sanayicisine aktarmak zorunda kaldığını belirterek, üretici fiyatlarının enflasyon kaybı dikkate alınarak yeniden belirlenmesi gerektiğini belirtti.

Süt üreticilerinin bir de süt paralarını alamama durumuyla karşı karşıya kaldığını ifade eden Bayraktar, paraların sütün teslim edildiği ayı takip eden 15 gün içinde ödenmesini sağlayacak bir düzenlemenin hayata geçirilmesinin zorunlu hale geldiğini kaydetti.