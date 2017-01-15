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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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"Ekmek tasarrufu ile 8 milyar lira cepte kalabilir"

15 Ocak 2017 Pazar, 12:05

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ekmek israfının önlenmesi ile zam yapılmasına gerek kalmayacağını belirterek, "2013 yılında yapılan yüzde 18'lik tasarruf ile ekonomimize 2,8 milyar lira kazandırılmıştı. Bu oran yüzde 35-40'a çıktığı zaman milli ekonominin kazanımı 7-8 milyarın üzerinde olacaktır." ifadesini kullandı.

Palandöken yazılı açıklamasında, Türkiye'de günlük israf edilen ekmek miktarının tahminen 5,2 milyon adetin üzerinde olduğunu ifade ederek, bu israfın önlenmesi için televizyonlarda kamu spotu yapılması ve okullarda öğrencilere en iyi şekilde anlatılması gerektiğini kaydetti.

İsraf edilen ekmekle 4,5 milyon kişinin bir günlük ihtiyacının giderilebileceğine dikkati çeken Palandöken, "Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 2012 yılında başlatılan ve TESK olarak destek verdiğimiz israfı önleme kampanyası ile bu rakamlara ancak ulaşılabildi. Ancak bu tasarruf rakamları yeterli değil. Toplamda yüzde 18'lik bir israfta iyileşme var, oysaki daha yüzde 35-40 tasarruf yapabilecek durumdayız. Bunun için yapılması gereken yeteri kadar ekmek almak ve aldığımız ekmeği israf etmeden bitirmektir." ifadelerini kullandı.

Palandöken, bitirilemeyen ekmeklerin peksimet, galeta unu, kurutulmuş ekmek gibi çeşitli tatlılar yaparak ekonomiye kazandırabileceğine işaret etti.

Tasarruf ile ekmeğe zam yapılmasına gerek kalmayacağının altını çizen Palandöken, "Ekmekte israf önlenirse zam yapılmasına gerek kalmaz. Çünkü yapılacak tasarruf ile aile bütçesine yüzde 35-40 oranında bir katkı sağlanacaktır. Bu israfın önlenmesi ile buğday ithalatının yapılmasının önüne geçilecektir. Bu da dövizin dışarı çıkmaması ve ülke ekonomisi adına ayrı bir sevinç kaynağı olacaktır. 2013'te yapılan yüzde 18'lik tasarruf ile ekonomimize 2,8 milyar lira kazandırılmıştı. Bu oran yüzde 35-40'a çıktığı zaman milli ekonominin kazanımı 7-8 milyarın üzerinde olacaktır." değerlendirmelerinde bulundu.

Palandöken ayrıca haksız rekabetin önüne geçilmesi durumunda zam olmayacağını, ekmek üretiminin "ekmekçiler" tarafından yapılması gerektiğini kaydetti.

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