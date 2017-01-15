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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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Güvercinlere soğukta "ısıtıcılı koruma"

15 Ocak 2017 Pazar, 12:37
Güvercinlere soğukta "ısıtıcılı koruma"

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağlı bir hayvansever, çok sevdiği güvercinlerini soğuklardan elektrikli ısıtıcı ile koruyor.

Ertuğrul Mahallesi'nde yaşadığı binanın çatı katında 30 yıldır güvercin besleyen Murat Tokatlı (43), sıfırın altında 12 dereceye kadar düşen hava sıcaklığından olumsuz etkilenmemeleri için çatı katında yaklaşık 100 güvercinin bulunduğu yuvaya elektrikli ısıtıcı yerleştirdi.

Çocukluğunda, güvercinleri özenle besleyen dayısından etkilenerek güvercinlere merak salan Tokatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayan kuaförü olduğunu ve hobi olarak beslediği güvercinleri çok sevdiğini söyledi.

Güvercinlerle arasında bir bağ olduğunu ifade eden Tokatlı, "Bu kuşlar benim için çok değerli ve ben hiç üşenmeden, yorulmadan her gün özenle onlarla ilgileniyorum." dedi.

Tokatlı, güvercinlerini çok sevdiği için satmadığını ve ticari amaçla güvercin beslemediğini aktardı.

Bu yıl kış şartlarının çok ağır yaşandığını ve bu durumun güvercinleri de etkilediğini anlatan Tokatlı, şunları kaydetti:

"Güvercinlerim üşümesin diye 300 liraya elektrikli ısıtıcı aldım. Güvercinlerim ölmesin diye elimden gelen her imkanı sağlıyorum. Bu yönteme başvurmasaydım birçoğu ölmüş olacaktı. Hava soğuk olduğu için güvercinleri pek dışarıya çıkaramıyoruz ancak hava güzel olduğunda dışarı çıkarabiliyoruz çünkü güvercinler uçmadığı zaman kanatları tutuluyor, bu da güvercine zarar veriyor ama ne kadar soğuk olursa olsun güvercinlerime en iyi şekilde bakmaya çalışıyorum."





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