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Hatay'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

15 Ocak 2017 Pazar, 12:45
Hatay'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çiftten biri öldü, diğeri tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Piri Reis Mahallesi'nde yaşayan Mahmut (84) ve Hesine Yıldırım (75) çifti, evlerinde ısınmak için dün akşam kömür sobası yaktı.

Sabah saatlerinde Yıldırım ailesinin evine gelen akrabaları, kapıyı çalmalarına rağmen ses gelmeyince durumdan şüphelenerek içeri girdi.

Yaşlı çiftin koltuk üzerinde hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mahmut Yıldırım'ın öldüğü, Hesine Yıldırım'ın ise halen nabzının attığı tespit edildi.

Hesine Yıldırım, ilk müdahalenin ardından götürüldüğü İskenderun Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Eşi Mahmut Yıldırım'ın cenazesi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

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