Sandıklı'da kuduz karantinası

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde iki kişiye saldıran köpekte kuduz tespit edilmesi üzerine ilçe karantinaya alındı.

Alınan bilgiye göre, Çay Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde bir çay ocağı önünde oturan 22 yaşındaki Yusuf Kiraç'a köpek saldırdı. Çevredekilerin yardımıyla köpeğin saldırısından kurtulan Kiraç, evine doğru yol alırken sokakta aynı köpeğin saldırısına uğradı.

Ayağından ve dudağından yaralanan Kiraç'a, çevredekilerin yardımıyla götürüldüğü Sandıklı Devlet Hastanesinde kuduz aşısı yapıldı. Kiraç'ın kopan dudağı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Plastik Cerrahi Servisinde dikilerek tedavisi tamamlandı.

Başka bir kişiyi de yaraladığı öğrenilen köpek, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerince Konya Veteriner Araştırma Enstitüsüne gönderildi. Kurumdan gelen sonuca göre hayvanın kuduz olduğu belirlendi.

Bunun üzerine Sandıklı Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu, 14 Ocak itibarıyla iki hafta süresince ilçeyi karantina bölgesi ilan etti. İlçedeki hayvan pazarı ikinci bir emre kadar kapatılırken hayvan giriş ve çıkışları da yasaklandı.

Afyonkarahisar İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Hüseyin Arap, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta bir köpeğin saldırdığı iki kişiyi yaraladığını belirterek, "Köpekte kuduz mikrobu taşıdığı tespit edildi. Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu kararınca Sandıklı merkezi karantina altına alındı. Kuduz vakası ile ilgili çevredeki kedi ve köpeklerde aşılama çalışmaları başladı. Yaklaşık iki hafta içerisinde hastalık görülmediği takdirde karantina tedbirleri tekrar kaldırılacaktır." dedi.

Köpeğin saldırısında yaralanan Kiraç ise yaşadıklarının şokunu atlamadığını belirterek, "Bu köpeğin ilçede bir marangoza ait olduğunu ve dışarıda baktığını öğrendim. Köpeğin sahibinden şikayetçiyim." diye konuştu.



