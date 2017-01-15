Meteorolojiden 4 il için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

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ANTALYA (AA) - Antalya, Isparta, Muğla ve Burdur için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bugün başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, geceden itibaren etkisini artıracak.

Yarın ve salı günü Muğla ile Antalya'da çok kuvvetli ve şiddetli, Isparta ve Sütçüler, Aksu, Eğirdir, Yenişarbademli ilçeleri ile Burdur'un Ağlasun, Bucak, Çeltikçi ilçelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli yağış bekleniyor.

Yağışla rüzgarın güneyden zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Ani sel, taşkın, zehirlenme, su baskını, yıldırım, dolu, hortum ve çatı uçması, ulaşımda aksama başta olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar ile ilgililerin tedbirli davranması gerekiyor.