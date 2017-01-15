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YEREL HABERLER  / MARDİN HABERLERİ
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Kızıltepe'de silahlı saldırı: 1 ölü

15 Ocak 2017 Pazar, 13:00

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kişi, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Dunaysır Mahallesi'nde Fırat Arsu (33), gece henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Olay yerinde ölen Arsu'nun cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren zanlı veya zanlıların yakalanması için görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda çalışma yürütüyor.


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