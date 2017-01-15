Sahil Güvenlik Komutanlığının faaliyetleri

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ANKARA (AA) - Sahil Güvenlik Komutanlığınca Akdeniz ve Ege Denizi'nde yürütülen faaliyetler sonucunda son bir haftada 24 yabancı uyruklu yakalandı, yardım talep eden 8 kişi kurtarıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Komutanlığınca yürütülen çalışmalar sonucunda Akdeniz ve Ege Denizi'nde 6-13 Ocak tarihlerinde gerçekleşen 2 olay sırasında 24 yabancı uyruklu yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yardım talep edilen bir olayda, deniz ve havadan yürütülen arama kurtarma faaliyetleriyle 8 kişi denizden sağ kurtarıldı.

Bodrum ve Didim bölgelerinde yoğunlaştığı görülen düzensiz göçün engellenmesine yönelik faaliyetlerde 25 sahil güvenlik botu, 6 Sahil Güvenlik ve Emniyet Timi (SAGET), 2 Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi (DEGAK) ve 7 kontrol bottan oluşan yüzer unsurlar tarafından 575 saat 15 dakika seyir yapıldı.

Faaliyetler kapsamında 13 helikopter ve 4 uçak sortisi ile 35 saat 35 dakika uçuş gerçekleştirildi, 6 Mobil Radar Timi (MORAD) tarafından 411 saat 15 dakika görev icra edildi.