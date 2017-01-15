Bayırbucak Türkmeni çocuklara yardım

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Verenel Derneği Genel Başkanı Müslim Alkan, Bayırbucak bölgesindeki Türkmen çocuklara 10 bin ayakkabı dağıttıklarını bildirdi.

Alkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Suriye'nin çeşitli bölgelerine ve yurtta yaşamını sürdüren mazlumlara, hayırseverlerin desteğiyle yardımda bulunduklarını söyledi.

Soğuk kış mevsiminde Türkmen çocuklara 10 bin ayakkabı yardımı yaptıklarını anlatan Alkan, Türkmendağı'nda derme çatma çadırlarda yaşamaya çalışan çocuklara yardımı, derneklerinin Kayseri Şube Başkanı Davut Dağ ve Türk Kızılayı Hatay Şubesi yetkililerinin iş birliğiyle gerçekleştirdiklerini belirtti.

İhtiyaç sahibi herkesin yanında olduklarını vurgulayan Alkan, şunları kaydetti:

"Bağışçılarımızın gönlünden kopanı bu kardeşlerimize hediye olarak götürdük. Yardımlarda hayırseverlerin desteği bizim için çok önemli. Bu sayede yüzlerde tebessüm oluşturuyoruz. İnşallah bağışçılarımız, daha çok ihtiyaç sahibine ulaşmada yanımızda olurlar. Bu bot ve ayakkabıları almak için gayret gösteren, hizmet veren ve bağış yapan herkese teşekkür ediyorum."

Alkan, yardım faaliyetlerinin hız kesmeden devam edeceğini sözlerine ekledi.