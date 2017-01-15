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Hakkari, kötü imajından kurtulacak

15 Ocak 2017 Pazar, 13:29

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin terörle anılması ve kötü imajının bölge halkına zarar vermesinin önüne geçebilmek için İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ortak çalışma başlattı.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı, terörle anılan kenti bu kötü imajından kurtarmak için sivil toplum örgütleri, oda, dernek gibi kesimlerle sohbet toplantıları düzenliyor.

Hakkari Polis Evi'nde basın mensuplarının davet edildiği sohbet toplantısında konuşan İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, ilin kamuoyundaki kötü imajının silinmesi için çalışma başlattıklarını ifade etti.

Bu anlamda basının üzerine düşen görevin Hakkari'yi güzel haberlerle ön plana çıkarmak olduğunu belirten Dilberoğlu, "Amacımız Hakkari halkına daha güzel hizmetler yapmak. Bu tür toplantıları farklı kesimlerle yapıyoruz. Halkımızın huzuru için buradayız. Hakkari ilimizin olumsuz haberlerle değil, güzel haberlerle gündeme getirilmesini istiyoruz. İlimizin kötü imajını artık değiştirmemiz gerekir. Hakkari ilimiz çok güzel ve insanları da çok iyi." diye konuştu.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ise ildeki doğa güzelliklerinin Türkiye'nin hiçbir ilinde bulunmadığını ancak Hakkari'nin bugüne kadar kötü haberlerle anıldığını hatırlattı.

Korkmaz, "Artık bu kötü imaja hep beraber son vermeliyiz. İlimizi güzel haberlerle gündeme getirelim ki buraya insanlar rahat gelebilsinler. Ben iddia ediyorum. Hakkari Türkiye'nin en huzurlu ilidir." dedi.

Kentteki basın mensuplarının katıldığı toplantı, karşılıklı görüş alıverişinde bulunulmasıyla son buldu.

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