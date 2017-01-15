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BBP Genel Başkanı Destici:

15 Ocak 2017 Pazar, 13:43

ANKARA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM Genel Kurulundaki anayasa değişiklik teklifi görüşmelerinde yaşanan tartışmaların Gazi Meclis'in saygınlığına gölge düşürdüğünü belirterek, "Herkes fikrini özgürce söylemelidir. Herkes teklifini hukuk ve anayasal çerçevede yapmalıdır. Kaba kuvvete, şiddete başvurmak hiçbir milletvekiline ve siyasi partiye yakışmamaktadır." dedi.

Destici, parti genel merkezinde İl Başkanları Toplantısı öncesi düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Anayasa değişiklik teklifinin TBMM Genel Kurulunda görüşüldüğünü anımsatan Destici, süreci yakından izlediklerini belirtti. Parti olarak tutumlarını sürecin tamamlanmasından sonra belirleyeceklerini ifade eden Destici, görüşmeler sırasında yaşanan tartışmalara da değindi.

Tartışmaların Gazi Meclis'in ve milletvekilerinin saygınlığına gölge düşürdüğünü kaydeden Destici, "Herkes fikrini özgürce söylemelidir. Herkes teklifini hukuk ve anayasal çerçevede yapmalıdır. Kaba kuvvete, şiddete başvurmak hiçbir milletvekiline ve siyasi partiye yakışmamaktadır. Bırakın Meclisi, Türkiye'nin hiçbir sokağında çıkacak kavgaya tahammülümüz yoktur. Gün kavga, ayrışma günü değil, farklı düşünen kesimlerin Türk milleti için mücadele etme, bir ve beraber olma günüdür." diye konuştu.

- "Türkiye'nin garantörlüğü asla pazarlık konusu yapılamaz"

Destici, Kıbrıs müzakerelerini de değerlendirerek, partisinin "Toprak tavizi"ni kabul etmeyeceğini vurguladı. Görüşmelerde Türkiye ile Yunanistan'ın eşit üye hakkına sahip olması gerektiğini belirten Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin garantörlüğü asla pazarlık konusu yapılamaz. Çünkü Türkiye'nin garantörlüğü olmadığı zaman geçmişte Kıbrıs'ta yaşanan hadiseleri biliyoruz. Oradaki kardeşlerimize nasıl soykırım ve katliam yapıldığını biliyoruz. Garantörlük ve adadaki Türk askerinin varlığı asla pazarlık konusu yapılmamalıdır. Elbetteki adada iki ayrı devletin varlığı, iki devlet tarafından da kabul edilmelidir."

- "PYD/YPG Astana'da asla olamaz"

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 23 Ocak'ta yapılması planlanan Suriye görüşmelerine ilişkin de Destici, "PYD/YPG'nin, ABD'nin marifetiyle zirveye davet edilmeye çalışıldığını görüyoruz. Hükümetin bu konuda verdiği tepkiyi çok yerinde buluyoruz. PYD/YPG Astana zirvesinde asla olamaz. Çünkü onlar bir terör örgütüdür. DEAŞ neyse PYD/YPG de odur. Bunu da bütün dünyaya kabul ettirmek zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.



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