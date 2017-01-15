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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Zeytinburnu'nda binanın çökmesi

15 Ocak 2017 Pazar, 14:37

ANTALYA (AA) - Zeytinburnu'nda binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Mehmet Akbaş'ın cenazesi, Antalya'da defnedildi.

Mehmet Akbaş (60) için Meydan Kavşağı Türbeli Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Mehmet Akbaş'ın eşi Habibe, çocukları, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze, öğle vakti kılınan namazın ardından Uncalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İstanbul Zeytinburnu'nda, 2015 yılının aralık ayında boşaltıldığı belirtilen 6 katlı bina henüz belirlenemeyen nedenle çökmüş, enkaz altında kalan Mehmet Akbaş (60) ve Mehmet Özdener (5) hayatını kaybetmiş, 17 kişi yaralanmıştı.

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