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KASTAMONU (AA) - Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından Kastamonu Belediyesi sponsorluğunda 2. Geleneksel Hızlı Kızak Yarışları düzenlendi.

Ilgaz Kayak Merkezi'nde "Kızaklar Kayıyor Ilgaz İzliyor" sloganıyla düzenlenen yarışlara 6 ilden 66 sporcu katıldı.

Kastamonu Valisi Mesut Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, yarışların ikincisinin gerçekleştirildiğini belirtti.

Kızak sporunun geçmişinin yüzyıllara dayandığını ifade eden Yıldırım, şunları söyledi:

"Biz geleneksel olarak bu değerimizi tanıtmak, sonraki nesillere aktarmak istiyoruz. Bunu yaparken Ilgaz'ı ve Kastamonu'yu Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmak istiyoruz. Ilgaz, turistleri layıkıyla ağırlayabileceğimiz bir yer. İlimizi tanıtmak adına yapılması gereken her şeyi yapmaya hazırız."

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş ise kızak sporunun yaygınlaşmasını istediklerinin altını çizerek, "Elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz. Buraya çok sayıda sporcu katıldı. Başarılı olan sporcularımızı kutluyorum. Ilgaz, Türkiye'nin en güzel dağlarından bir tanesi. Buradan Türkiye'ye sesleniyorum; doğa harikası Ilgaz'da hem spor yapın hem eğlenin hem dinlenin." ifadelerini kullandı.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Atlı Kızak ve Geleneksel Kızak Asbaşkanı Günal Genç, yarışların federasyon tarafından 2017 programına alındığı söyledi. Yarışlara 6 ilden 66 sporcunun katıldığını ifade eden Genç, programların farklı illerde devam edeceğini bildirdi.

Yarışlara Bursa'dan katılan sporcu Orkun Baycı, kızak sporunu yaşatmaya çalıştıklarını belirtti. Yarışlara ilk defa katıldığını ifade eden Baycı, "Ilgaz Dağı ve atmosfer çok güzel. İnşallah başarılı oluruz." dedi.

Konuşmaların ardından yapılan yarışlar renkli görüntülere sahne oldu.

Yarışlarda dereceye girenler şu şekilde:

Vateranlar:

1- Cemal Eskinsoy

2- Selami Sevinç

3- Coşkun Gamber Taşpınar





Minikler:

1- Furkan Uzuncan

2- Atayağız Genç





Büyükler:

1- Taner Ertürk

2- Tayfun Gün

3- Enes Uysal





Yıldızlar:

1- Salih Boran Uzuncan

2- Tugay Subaşı

3- Emirhan Subaşı





Gençler:

1- Ebubekir Fidan

2- Tufan Ersöz

3- Serhat Aydınlı