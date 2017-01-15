15 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Pakistanlı heyet Kilis'teki konteyner kenti gezdi

15 Ocak 2017 Pazar, 15:01
Pakistanlı heyet Kilis'teki konteyner kenti gezdi

KİLİS (AA) - Sığınmacılara yönelik çalışmaları yerinde görmek amacıyla Pakistan'dan Kilis'e gelen heyet, Öncüpınar Konteyner Kenti'nde incelemelerde bulundu.

Ziyarette, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı Müdahale Dairesi Sivil Toplum Kuruluşları Grup Başkanı Fahrettin Göker, heyete eşlik etti. Pakistanlı heyet, konteyner kentte sığınmacılar için yapılan çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Yerleşkedeki Suriyeli misafirlerin mesleki eğitim aldığı sosyal tesisi gezen heyettekiler, kursiyerlerle bir süre sohbet etti.

Sığınmacılara çeşitli hediyeler veren heyettekiler, sığınmacılar için inşa edilen çift katlı konteynerlerde incelemelerde bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Pakistanlı heyet, Suriyeli yetim çocuklara ayakkabı ve giysi dağıttı
YEREL

PAKİSTANLI HEYET, SURİYELİ YETİM ÇOCUKLARA AYAKKABI VE GİYSİ DAĞITTI
Kilis Belediyesi çöp toplamada büyükşehirleri geride bıraktı
YEREL

KİLİS BELEDİYESİ ÇÖP TOPLAMADA BÜYÜKŞEHİRLERİ GERİDE BIRAKTI
Kilis'te rüşvet iddiası
YEREL

KİLİS'TE RÜŞVET İDDİASI
Kilis Belediyesi Eğitimin Adresi
YEREL

KİLİS BELEDİYESİ EĞİTİMİN ADRESİ
Kilis Belediyesi Eğitimin Adresi
YEREL

KİLİS BELEDİYESİ EĞİTİMİN ADRESİ
Doktorlara ''Hızlı Antijen Testi Kullanımı'' eğitimi verildi
YEREL

DOKTORLARA ''HIZLI ANTİJEN TESTİ KULLANIMI'' EĞİTİMİ VERİLDİ