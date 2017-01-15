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Küpkıran Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

15 Ocak 2017 Pazar, 15:22

AĞRI (AA) - Ağrı'da bulunan Küpkıran Kayak Merkezi, hafta sonunu fırsat bilen tatilcilerden yoğun ilgi görüyor.

Kent merkezinde bulunan, kar kalınlığının 1 metrenin üzerinde olduğu kayak merkezi, çevre il ve ilçelerden de çok sayıda kayakseveri ağırlıyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derece ölçülmesine rağmen tatilciler, merkezde snowboard ve kayak yaparak eğlendi. Bazıları da kızakla kayarak keyifli vakit geçirdi.

İşletmeci Ali Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, soğuk havaya rağmen yoğunluk yaşandığını söyledi.

Pistlerin ilk kez kayak yapacaklar için çok ideal olduğunu anlatan Yılmaz, "Kent merkezi ve ilçelerden çok sayıda kayaksever geliyor. Tüm Ağrılıları bekliyoruz." dedi.

Milli kayakçı Osman Yılmaz ise Küpkıran'ın, kent merkezinde bulunan nadir kayak tesislerinden biri olduğunu belirtti.

Kayak merkezinde yoğunluk olduğunu kaydeden Yılmaz, "Burada sıcak bir ortam var. Fiyatlar uygun ve pist güzel. Ağrı'da hafta sonu yapılacak pek aktivite yok. Çocuklarımızı zararlı alışkanlıklardan kurtarıp, spora kazandırıyoruz. Bütün halkımızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Miraç Alpaslan (12), her hafta sonu kayak merkezine geldiğini anlatarak, "Çok güzel aktivite. Çok seviyoruz burayı. Hava soğuk olmasına rağmen kayıyoruz." dedi.

Miraç Hancer (13) ise 3 yıldır kayak sporuyla uğraştığını, bu sayede arkadaşlıklar edindiğini söyledi.

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