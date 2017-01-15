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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Ankara'dan Haleplilere yardım

15 Ocak 2017 Pazar, 15:41

ANKARA (AA) - Ankara'da, "Halep'i Yaşat ki İnsanlık Yaşasın'' sloganıyla başlatılan kampanyada toplanan yardım malzemelerini taşıyan tır, bölgeye uğurlandı.

Almanya merkezli Hasene derneğinin Ankara Temsilciliği tarafından kampanya kapsamında temin edilen yardımların gönderilmesi dolayısıyla tören düzenlendi.

Hasene Türkiye Şubesi görevlisi Ömer Söyleyenoğlu, yardım malzemelerinin Halep'ten çıkarak İdlib'e yerleşen Suriyelilere ulaştırılacağını belirtti.

Derneğin Ankara Temsilcisi Fahri Eyeci ise vatandaşların yardım çağrısına hızlı şekilde destek olduğunu anlattı.

Bir tır dolusu temel ihtiyaç malzemesinin Suriyeli vatandaşlara gönderileceğini kaydeden Eyeci, ''8 ton patates, 4 ton un, 2 ton süt, 200 kilogram bebe bisküvisi ve çocuk bezi bulunan yardımları hep beraber uğurlayacağız. İnşallah önümüzdeki hafta bir insani yardım tırı daha Ankara'dan hareket edecek.'' diye konuştu.

Eyeci, yardım organizasyonuna katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Daha sonra Türk Kızılayı aracılığıyla İdlib'e ulaştırılacak yardımların bulunduğu tır, yola çıktı.

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