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"Türkiye dünyaya insanlık dersi veriyor"

15 Ocak 2017 Pazar, 15:45

ANKARA (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Suriye'de yaşananların büyük bir vahşet olduğunu belirterek, "Birileri Suriye'de yaşananlara menfaat gözüyle bakıyor, bazı uluslararası kuruluşlar da ölüleri saymakla meşgul ama biz Türkiye olarak, bütün dünyaya bu süreçte insanlık dersi verdik, ders vermeye de devam edeceğiz." dedi.

Bakan Çelik, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) Genel Müdürlüğünde düzenlenen "Halep'e Yardım Kampanyası" töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin etrafının uzunca bir süredir sorunlar yumağı ile çevrili olduğunu söyledi.

Suriye'de olup bitenlerin büyük bir vahşet olduğunu vurgulayan Çelik, "Suriye'de yalnız insan değil, insanlık da ölüyor. Dünyada insan çok ama insalık kıt. Bizi millet yapan para, pul değil, vicdanımızdır. Bu vicdanlı duruşumuzdan dolayı evimiz, gönlümüzü, komşu ülkedeki bütün vatandaşlara açtık. Onları bağrımıza bastık. Allah kimseyi vatansız bırakmasın, vatansızlığın ne olduğunu 79 milyon olarak görme imkanını elde ettik." diye konuştu.

Çelik, Türkiye üzerinde hesapları olanların esas hedeflerinin milleti vatansız bırakmak olduğunu belirterek, bu bilinçle geleceğe daha güçlü yürüyüşü sürdüreceklerini dile getirdi.

Yardım tırlarının "insanlık ölmedi" diye haykırdığını belirten Çelik, "Sadece Tarım Kredi'den değil, ülkenin dört bir yanından tırlar mağdur kardeşlerimize sahip çıkalım diye yola çıkıyor. Birileri Suriye'de yaşananlara menfaat gözüyle bakıyor, bazı uluslararası kuruluşlar da ölüleri saymakla meşgul ama biz Türkiye olarak, bütün dünyaya bu süreçte insanlık dersi verdik, ders vermeye de devam edeceğiz." değerlendirmelerinde bulundu.

Çelik, ayrıca 100 ton gıda maddesini yola çıkaran Tarım Kredi yönetici ve personellerine teşekkürlerini iletti.

- "Yardım kampanyası ile 4 tır malzeme tedarik edildi"

Tarım Kredi Genel Müdürü Ayhan Karayama da Suriye'deki iç savaş neticesinde yüz binlerce insan hayatını kaybederken, milyonlarca insanın da ülkelerini terk etmek zorunda kaldığını belirtti.

Türkiye'nin bu süreçte birçok göçmene ev sahipliği yaptığını kaydeden Karayama, "2016 yılının Kasım ayından itibaren Halep'te bir kuşatma gerçekleştiren rejim güçlerinin zulmüne karşı memleketimizde oluşan hassasiyet, kurumumuz personelinde de kendini gösterdi. Düzenlenen yardım kampanyası ile bugün 4 tır yardım malzemesi tedarik edildi. Bugün bu tırları uğurlayacağız ve orada zor durumdaki kardeşlerimize böyle bir hizmetin adımını atmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 4 tır yardım malzemesi dualarla yola çıktı.

- 100 ton gıda malzemesi Halep'e gönderiliyor

Halep'te meydana gelen olaylar neticesinde düzenlenen kampanya çerçevesinde 130 bin lira yardım toplanırken, söz konusu meblağ karşılığında 3 ton sıvı yağ, 12 ton pirinç, 15 ton makarna, 2 ton salça, 15 ton pilavlık bulgur, 53 ton patates temin edildi.

Gıda maddelerinin bulunduğu 4 tır, Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Hatay Reyhanlı'daki Cilvegözü sınır kapısısındaki vakıf depolarına ulaşmak üzere yola çıktı.

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