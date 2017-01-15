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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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Tekirdağ'da kar yağışı

15 Ocak 2017 Pazar, 15:56
Tekirdağ'da kar yağışı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ ve ilçelerinde kar yağışı başladı.

Kar yağışı öğleden sonra şehir merkezi ve Çorlu, Çerkezköy, Malkara ve Hayrabolu ilçelerinde etkisini artırdı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri ana arterler ile Tekirdağ-Hayrabolu ve Tekirdağ-Malkara yolunda çalışması yaptı.

Hayrabolu, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde yağan kar, ilçelere bağlı mahallelerde de etkisini gösteriyor.

Malkara ilçesinde yoğun kar yağışı ilçeyi beyaz bir örtüyle kaplarken, araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Malkara Belediyesi Fen İşleri Ekipleri ilçe içinde tuzlama ve kar küreme çalışması başlattı.

Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, kriz masasının çalışmasına başladığını, ekiplerin kar küreme ve tuzlama çalışması yaptıklarını, kapalı mahalle yolunun olmadığını belirtti.

Meteoroloji yetkilileri kar yağışının aralıklarla bu gece de devam edeceğini bildirdi.



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