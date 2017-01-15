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Futbol: Toplu sonuç

15 Ocak 2017 Pazar, 16:14


ANKARA (AA) - Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta 18'inci, Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta 20'nci, 2. Grup'ta ise 18. hafta maçları tamamlandı.

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ve Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta 18. hafta mücadelesi, birer maç dışında sona erdi.

Kırmızı Grup'taki Kırklarelispor-Tuzlaspor karşılaşması hava muhalefeti, 3. Grup'taki 12 Bingölspor-Orhangazispor maçı da olumsuz saha şartları nedeniyle ertelendi.

Alınan sonuçlar şöyle:


- Spor Toto 2. Lig


Beyaz Grup

Ofspor-Anadolu Üsküdar 1908: 2-1

Sivas Belediyespor-Büyükçekmece Tepecikspor: 2-0

Kahramanmaraşspor-Konya Anadolu Selçukspor: 2-1

Amed Sportif Faaliyetler-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-1

Fatih Karagümrük-Fethiyespor: 0-1

Pendikspor-İstanbulspor: 0-2

Hacettepe-Nazilli Belediyespor: 0-1

Kocaeli Birlikspor-Zonguldak Kömürspor: 2-1

Bucaspor-Keçiörengücü: 4-2


Kırmızı Grup

Hatayspor-Kayseri Erciyesspor: 3-0

Gümüşhanespor-1461 Trabzon: 2-1

Tokatspor-Etimesgut Belediyespor: 1-2

Niğde Belediyespor-Eyüpspor: 3-1

Sarıyer-Kastamonu 1966: 1-1

Aydınspor 1923-MKE Ankaragücü: 1-1


- Spor Toto 3. Lig


1. Grup

Cizrespor-Karacabey Birlikspor: 1-0

Van Büyükşehir Belediyespor-Manavgatspor: 0-0

Erzin Belediyespor-Kütahyaspor: 1-0

Beylerbeyi-Çorum Belediyespor: 1-1

Ankara Demirspor-Bayburt Grup Özel İdare: 4-2

Tekirdağspor-Kocaelispor: 1-2

Gölcükspor-Kartalspor: 1-0


2. Grup

Çatalcaspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 0-1

Batman Petrolspor-Kırıkhanspor: 1-1

Türk Metal Kırıkkalespor-Yomraspor: 1-0

Kemerspor 2003-Dersimspor: 3-1

Silivrispor-Düzcespor: 0-0

Manisa Büyükşehir Belediyespor-Halide Edip Adıvarspor: 1-2

Dardanelspor-Erbaaspor: 0-3

Yeşil Bursa-Pazarspor: 0-2

Derincespor-Tire 1922: 1-1


3. Grup

Baysal İnşaat Düzyurtspor-Sultanbeyli Belediyespor: 1-0

Afjet Afyonspor-Elaziz Belediyespor: 2-1

Tarsus İdmanyurdu-Diyarbekirspor: 2-3

Muğlaspor-Denizli Büyükşehir Belediyespor: 1-1

Bayrampaşa-Orduspor: 6-1

Maltepespor-Darıca Gençlerbirliği: 0-1

Ankara Adliyespor-Sakaryaspor: 4-2

Bergama Belediyespor-Payasspor: 1-2

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