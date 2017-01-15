Başkentte 2 kişinin bıçaklanarak öldürülmesi

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ANKARA (AA) - Ankara'nın Keçiören ilçesinde 2 kişinin bıçaklanarak öldürülmesi olayının faili tutuklandı.

Kalaba Mahallesi Atış Caddesi'nde bir apartman dairesinde 12 Ocak'ta Ahmet Y. ve Ömer K'yi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla aranan Ömer D. (24), Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu Hipodrom Caddesi'nde yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı, sağlık kontrolünün ardından götürüldüğü emniyetteki ifadesinde, olay günü eve alkollü geldiğini söyledi.

Ömer D, annesiyle birlikte yaşadığı öne sürülen Ahmet Y'nin, annesinden bir miktar para aldığını ve ödemediğini iddia etti.

Annesinin telefonda tartıştığı Ahmet Y'yi konuşmak üzere eve davet ettiğini belirten zanlı, Ahmet Y. ile yanındaki arkadaşı arkadaşı Ömer K'nın eve gelince kendisini darbetmeye başladıklarını öne sürdü.

Bunun üzerine mutfaktan aldığı bıçakla Ahmet Y. ile Ömer K'yi bıçakladığını ifade eden zanlı Ömer D, olayın ardından bir süre Keçiören'deki bir apartmanın kömürlüğünde saklandığını anlattı.

Hırsızlık, yaralama, adam kaçırma ve uyuşturucu kullanımı gibi gerekçelerle 19 suç kaydı bulunan zanlının, 4 ay önce denetimli serbestlik kapsamında elektronik kelepçe uygulamasıyla serbest bırakıldığı ve saklandığı kömürlükte kelepçeden kurtulduğu öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ömer D, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.







