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İzmit Körfezi'ndeki akaryakıt sızıntısı

15 Ocak 2017 Pazar, 16:35

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki limanda iki tank arasında ikmal yapılırken denize akaryakıt sızması sonucu oluşan kirliliğin kontrol altına alındığı bildirildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 12 Ocak'ta "Dilovası bölgesinden denize fuel oil döküldüğü" ihbarı üzerine, Liman Başkanlığı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle olay yerine intikal edildiği belirtildi.

Bariyer çekme ve kirliliği temizleme çalışmalarının tesis yetkilileri ve deniz çevresi acil müdahale firması tarafından başlatıldığı ifade edilen açıklamada, kirliliğe acil müdahale işlemlerinin gece boyu sürdürüldüğü vurgulandı.

Ocağın 13'ünde İzmit Körfezi'nin çeşitli yerlerinde deniz kirliliği ihbarlarının geldiği bildirilen açıklamada, Kocaeli Büyükşehir Belediyesince yapılan havadan kontroller sonucu, kirliliğin Dilovası bölgesinden geldiğinin anlaşıldığı belirtildi.

- "350 temizlik personeli görevlendirildi"

Liman Başkanlığı tarafından ikinci seviye kirlilik olduğuna dair yapılan bildirimin ardından, Kocaeli Valiliğince 5312 sayılı Kanun ve ilgili bölgesel acil müdahale planı kapsamında, İl Kriz Merkezi kurularak çalışmalara başlandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konuyla ilgili zarar tespit komisyonu kurulması çalışması başlatılmıştır. Deniz yüzeyindeki kirliliğin kaynağının analizle teyit edilmesi için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kirlilik kaynağından ve Yarımca kıyısından alınan numune, TÜBİTAK'a gönderilmiştir. Bölgede toplam 3 acil müdahale firması tarafından 350 personel görevlendirilerek, temizlik çalışmalarına ağırlık verilmiştir. Ayrıca Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Seyit Onbaşı Gemisi ve tahlisiye botu, deniz operasyonlarını koordine etmek amacıyla olay yerine intikal etmiş, deniz temizleme çalışmalarını sürdürmektedir. Bunlara ilaveten tüm limanlar, kendi personeliyle temizlik işlemlerine destek vermektedir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Liman Başkanlığı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi teknik personeli sahada çalışmalarını sürdürmektedir."

Olayın başlangıç safhasında Liman Başkanlığınca Körfez bölgesinde gemi trafiğinin kapatıldığı anımsatılan açıklamada, "Çalışmalar sonucunda kirlilik kontrol altına alınmış olup, gemi trafiği kontrollü olarak açılmıştır. Liman ve gemilerin temizliği yapıldıktan sonra yanaşma ve kalkmalarına müsaade edilmektedir. Kirlilikten etkilenen yaban hayvanlarına müdahale edilerek, gerekli kurumlara yönlendirilmektedir. Kirliliğin başladığı andan itibaren hafta sonu dahil olmak üzere çalışmalar devam etmektedir. An itibarıyla yer yer bölgesel kirlilikler olmakla birlikte, kirlilik tamamen giderilinceye kadar temizliğe devam edilecektir." bilgisi verildi.

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