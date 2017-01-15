15 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yeni Malatyaspor Kulübü yönetiminde istifalar

15 Ocak 2017 Pazar, 16:38


MALATYA (AA) - Yeni Malatyaspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Maden, sarı-siyahlı kulüpten üç asbaşkanın istifa ettiğini söyledi.

Maden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yeni Malatyaspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Ednan Çoban, kulübün mali işlerden sorumlu asbaşkanı Ahmet Güler ile asbaşkan Ahmet Bağdat'ın istifalarını sunduklarını belirtti.

Maden, istifa eden Çoban, Güler ve Bağdat'a kulübe verdikleri emekler dolayısıyla teşekkür etti.

Transfer çalışmalarına da değinen Mehmet Maden, "Sıkıntı yok, yolumuza devam edeceğiz. İki oyuncu transfer ettik. İki oyuncu daha transfer edeceğiz. Bir santrfor ve bir forvet transferi hafta sonuna kadar netleşecek." diye konuştu.


İLGİLİ HABERLER

Malatya'da kömürlük yangını
YEREL

MALATYA'DA KÖMÜRLÜK YANGINI
Başkan Polat, ortak canlı yayında hizmetleri ve projeleri anlattı
YEREL

BAŞKAN POLAT, ORTAK CANLI YAYINDA HİZMETLERİ VE PROJELERİ ANLATTI
İtfaiyeden 58 bin kişiye yangın eğitimi
YEREL

İTFAİYEDEN 58 BİN KİŞİYE YANGIN EĞİTİMİ
Yaşlı kadın evinde ölü bulundu
YEREL

YAŞLI KADIN EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
Kar ve soğuk hava balık fiyatlarını arttırdı
YEREL

KAR VE SOĞUK HAVA BALIK FİYATLARINI ARTTIRDI
Malatyalı hakem Erdoğan Özdemir hokey şampiyonasında görev alacak
YEREL

MALATYALI HAKEM ERDOĞAN ÖZDEMİR HOKEY ŞAMPİYONASINDA GÖREV ALACAK
U-21 1. Ligi
YEREL

U-21 1. LİGİ
Kocamın Nişanlısı isimli tiyatro oyununun oyuncuları Malatya Park AVM'de
YEREL

KOCAMIN NİŞANLISI İSİMLİ TİYATRO OYUNUNUN OYUNCULARI MALATYA PARK AVM'DE
AVM'de Kağıt Rölyef Atölye sergisi açıldı
YEREL

AVM'DE KAĞIT RÖLYEF ATÖLYE SERGİSİ AÇILDI
Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
Futbol: TFF 1. Lig
YEREL

FUTBOL: TFF 1. LİG
Malatya Ülkü Ocakları lokma dağıttı
YEREL

MALATYA ÜLKÜ OCAKLARI LOKMA DAĞITTI
MİAD Malatyalı genç yetenekleri destekleyecek
YEREL

MİAD MALATYALI GENÇ YETENEKLERİ DESTEKLEYECEK
Malatya 2. OSB Müteşebbis heyet toplantısı yapıldı
YEREL

MALATYA 2. OSB MÜTEŞEBBİS HEYET TOPLANTISI YAPILDI
Ziraat Katılım Bankası Malatyalılara hizmet vermeye başladı
YEREL

ZİRAAT KATILIM BANKASI MALATYALILARA HİZMET VERMEYE BAŞLADI
Malatya'da hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL

MALATYA'DA HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI