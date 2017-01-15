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Zağnosspor, Türkiye Kupası'na odaklandı

15 Ocak 2017 Pazar, 16:42


TRABZON (AA) - Bayanlar Hentbol Türkiye Kupası B Grubu 2. turunda mücadele eden Zağnosspor'da, kulüp başkanı Abdülaziz Baş, gruptaki üç maçı da kazanarak bir üst tura çıkmak istediklerini belirtti.

Baş, yaptığı yazılı açıklamada, B Grubu'nda Artsam Koleji, Adana Şakirpaşa ve Üsküdar Belediyesi ile karşılaşacaklarını ifade ederek, tek maç üzerinden yapılacak müsabakaları Adana'da oynayacaklarını kaydetti.

Türkiye Kupası'nda başarı beklediklerini, Adana'daki maçlarda galip gelerek kupada turu geçmek istediklerini vurgulayan Baş, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Ligde ikinci yarıya iyi başladık. Sıralamada dördüncüyüz. Şimdi mücadelemiz Türkiye Kupası'nda devam edecek. Grup maçlarında sürpriz bir sonuç istemiyoruz. Üç maçı da kazanarak bir üst tura çıkmak istiyoruz. Yoğun bir hafta bizleri bekliyor. Türkiye Kupası'nın hemen ardından lig maçı var. Oyuncularımıza güveniyoruz. Bu periyodu kazasız atlatacağımıza inancım tam."

Zağnosspor, gruptaki ilk maçını, 17 Ocak Salı günü Üsküdar Belediyesi ile yapacak.


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