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Aksaray'da kayıp zihinsel engelli ölü bulundu

15 Ocak 2017 Pazar, 16:48
Aksaray'da kayıp zihinsel engelli ölü bulundu

AKSARAY (AA) - Aksaray'da 45 gündür kayıp olan zihinsel engelli Ferhat Örün'ün cesedi sazlık alanda bulundu.

Taşpınar beldesinde oturan zihinsel engelli Ferhat Örün'ün (35), 2 Aralık 2016'da gezmek amacıyla ayrıldığı evine geri dönmemesi üzerine yakınları durumu yetkililere bildirdi.

AFAD ekipleri ve UMKE görevlileri tarafından yürütülen arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

Çalışmalar sürerken Sağlık beldesi Karasu deresindeki sazlık alanda avcıların bir erkek cesedi bulduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Örün'e ait olduğu belirlenen ceset, otopsi için Aksaray Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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