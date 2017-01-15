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Denizli'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

15 Ocak 2017 Pazar, 17:18

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada radyo programcısı hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Denizli'de yerel bir radyo kanalında program yapan Burhan Çetinkanat (36) ve arkadaşları ile 15 Mayıs Mahallesi'nde karşılaştıkları daha önce aralarında husumet bulunan 3 kişi arasında tartışma çıktı.

İki grup arasındaki tartışma bir süre sonra bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga esnasında Burhan Çetinkanat ile Adem Kılıç, Murat Kula, Cavit Kuzu ve Fahri Bozkurt, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Denizli'deki çeşitli hastanelere kaldırılırken, ağır yaralı Çetinkanat, Denizli Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kavgaya karışan İ.D. ve oğlu T.D. ile E.C'yi gözaltına aldı.


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