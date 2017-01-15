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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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GÜNCELLEME - Kur'an kursunda görevlinin bir çocuğu darbetmesi

15 Ocak 2017 Pazar, 17:30

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Erenler ilçesinde küçük çocuğu terlikle dövdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen Kur'an kursu çalışanı tutuklandı.

Yatılı Kur'an kursu çalışanının, geçen yıl bir çocuğu terlikle döverken çekildiği ileri sürülen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine gözaltına alınan Ş.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, "küçük yaşta çocuğa darp, kasten yaralama ve eziyet" suçlarından adliyeye sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğünden çıkışta Ş.Y, görüntü almaya çalışan basın mensuplarının "Neden yaptınız?" şeklindeki sorusuna yanıt vermedi.

Ş.Y'nin savcılıktaki ifadesinde, 2013'ten emekli olduğu 2016 yılı kasım ayına kadar Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Erenler ilçesindeki Kuran kursunda öğretici olarak görev yaptığını belirterek, "Mağdur çocuk A.P, 2015 yılı haziran ayından 2016 mayıs ayına kadar anılan Kur'an kursunda hafızlık eğitimi almaktaydı. İddia olunduğu gibi mağdur çocuğu kurs gördüğü süre zarfında 10-15 kez terlik ve tokatla dövmedim. Yalnızca görüntülerin çekildiği anda terlik ile dövdüm. Ders yapmadığı için dövdüm, hata ettim." ifadelerini kullandı.

Mağdur A.P'nin (13) ise emniyetteki ifadesinde, Ş.Y'nin değişik tarihlerde derslerini veremediği için terlik ve bazen tokatla vücudunun çeşitli yerlerine vurmak suretiyle 10-15 kez kendisini dövdüğünü, sınıftaki 8-10 öğrencinin de gördüğünü, onların da dayak yediğini söylediği öğrenildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan Ş.Y, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece "eziyet" suçundan tutuklandı.

Erenler'de yatılı Kur'an kursunda görevlinin, geçen yıl bir çocuğu terlikle döverken çekildiği iddia edilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Daha önce yaşanan bir olayı kendilerine bildirmedikleri gerekçesiyle Müftülük yetkilileri hakkında da adli soruşturma başlatılmıştı.

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez de Twitter hesabından paylaştığı mesajda, böyle vahim bir suçu işleyen kişinin görevden alındığını bildirmişti.

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