Down sendromlular giydikleri gelinlikle eğlendi

DENİZLİ (AA) - Denizlili modacı tarafından down sendromlulara yönelik hazırlanan "+1 Kromozonun Aramızda Lafı Olmaz" konulu "Engelsiz Defile"de, 13 down sendromlu kız gelinlik giydi.

Modacı Sevgi Taşdan tarafından hazırlanan "+1 Kromozonun Aramızda Lafı Olmaz" konulu Engelsiz Defile, özel bir düğün salonunda yapıldı.

İmece usulü organizasyon ile gerçekleştirilen defilede, en yaşlı down sendromlu Suzan Erdoğan (50) ile 12 genç kız hayalleri olan gelinliği giydi. Siyah renklerin hakim olduğu salonda down sendromlular müzik eşliğinde eğlenirken, 4 erkek de damatlık giydi. Etkinlikte down sendromlu bir kız, Arif Nihat Asya'nın "Bayrak" şiirini okudu.

Etkinliğe Denizli Valisi Ahmet Altıparmak da katıldı.

Down sendromlu çocuk sahibi olan ailelerin çok özel çocuklara sahip olduklarını ifade eden Altıparmak, "Kolay bir süreç yaşamıyorsunuz ama hakikaten bunlar Allah'ın bir lütfu, nimeti ve bunu böyle değerlendirerek bunun altından kalkmak zorundayız hep beraber. Devlet olarak imkanlar çerçevesinde büyük destekler sağlanıyor." dedi.

Tasarımcı Sevgi Taşdan da down sendromluların evlenemediklerini, onların hayallerinin gelinlik giymek olduğunu, kendisinin de gelinlik giymek isteyen down sendromluların hayallerini gerçekleştirdiğini belirtti.

Tüm organizasyonun imece usulü yapıldığını ifade eden Taşdan, "13 tane güzel kardeşimize özel durumlarından dolayı böyle bir proje gerçekleştirdik. Onların hayatlarına küçük de olsa anlamlı bir dokunuş yaptığımı ve bu yolda tek olmadığımı gördüm. Onların bugün gülümsemiş olması bizim için çok önemliydi, proje amacına ulaştı diye düşünüyorum." dedi.

Taşdan, ülkede yaşanan kötü olaylardan dolayı konseptlerinin siyah kırmızı olduğunu, down sendromlu kızların podyumların "beyaz melekleri" olduğunu kaydetti.

Defileye, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, AK Parti Denizli Kadın Kolları Başkanı Aynur Akdemir ve vatandaşlar katıldı.