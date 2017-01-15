Zonguldak’ta "horoz dövüşü" operasyonu

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, "horoz dövüşü"yle bahis oynatıldığı iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro ekipleri, Kepez Mahallesi’ndeki bir adreste horoz dövüşü yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, bir evin bahçesine kurulan ringde horoz dövüştüren 11 kişiyi bahis oynadıkları sırada operasyonla gözaltına aldı.

Şüphelilerin yanı sıra dövüştürülen 10 horoza da el konuldu.

Bu arada, yapılan sayım sonucu horozlardan birisi eksik çıkınca, ekipler bir süre araçların içerisinde kayıp horozu aradı. Bulunan horozu, gözaltına alınanlardan birisinin araç içerisine sakladığı tespit edildi.

Ev sahibinin, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlama, hayvanlara kötü muamele ve eziyet suçlamaları" ile adliyeye sevk edileceği öğrenilirken, diğer 10 kişi ise "hayvanlara kötü muamele ve eziyet suçları"ndan 2 bin 651'er lira idari para cezası kesilerek serbest bırakıldı.

Öte yandan, operasyonda ele geçirilen 10 horozun, Doğa Koruma ve Milli Parklar Zonguldak İl Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.

