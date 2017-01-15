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Köprübaşı Barajı'nda balık tutarken 2 kişinin kaybolması

15 Ocak 2017 Pazar, 17:41

BOLU (AA) - Bolu'nun Mengen ilçesindeki Köprübaşı Barajı'nda balık tutarken kaybolan ikinci kişinin de cesedine ulaşıldı.

Mengen'de salı günü tekneyle balık tutmaya gittikten sonra bir daha haber alınamayan Halil Tor'u (38) Köprübaşı Barajı'ndaki arama çalışmalarına, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinden 5 dalgıç, Ankara Emniyet Müdürlüğü Su Altı ekibinden 4 balık adam ile Bolu Belediyesi İtfaiyesi, Bolu Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve jandarma ekipleri katıldı.

Dalgıçlar, kayığın bulunduğu yerden yaklaşık 15 metre uzaklıkta ve 20 metre derinlikte Halil Tor'un cesedine ulaştı. Bolu Belediyesi itfaiyesi botuyla kıyıya getirilen Tor'un cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Arama çalışmalarını izleyen ve acı haberi alan Tor'un yakınları, güçlükle sakinleştirildi.

Furkan Özçelik ve Halil Tor, 10 Ocak'ta balık tutmak için kayıkla Köprübaşı Barajı'na açılmış ve bir daha geri dönmemişti. Kaybolan 2 kişinin yakınlarının jandarma ekiplerinden yardım istemesi üzerine baraj gölünde arama çalışması başlatılmıştı. Ekipler, Özçelik'in cesedine dün ulaşılmıştı.

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