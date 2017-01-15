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Anayasa görüşmelerindeki arbede

15 Ocak 2017 Pazar, 18:11

ANTALYA (AA) - CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, anayasa değişikli teklifinin görüşmeleri sırasında Genel Kurulda yaşanan kavgada, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin'e yumruk atılmasına ilişkin, "Milletvekillerimize bardak fırlatan birine can havliyle bir yumruk atmışım. Bizim yaptığımız bir nefsi müdafaadır." dedi.

Kara, CHP İl binası önünde yaptığı basın açıklamasında, Mecliste, zor koşullar altında Atatürk Cumhuriyeti'ni savunma mücadelesinde kendilerini sürekli destekleyen, asla yalnız bırakmayan, partilileri, milyonları, hep yüreklerinde taşıdıklarını belirtti.

Mecliste, ülkenin birliğini, bütünlüğünü, kardeşliğini ve demokrasisini savunduklarını anlatan Kara, "Bizler bunları savunurken, bir tek kişiye 79 milyonu teslim edecek olan bir zihniyete karşı diyoruz ki '79 milyon 1'den büyüktür.' Bizler diyoruz ki 'Hukukun üstünlüğünün olmadığı yerde, demokrasinin olmadığı yerde, bağımsızlığın olmadığı yerde Türkiye Cumhuriyeti olmaz.' diyoruz. 'Türkiye Cumhuriyeti'nin birliğine, bütünlüğüne, devletine, halkına kalkan elleri, kalkan kafaları kırarız' diyoruz." diye konuştu.

Kara, Genel Kurulda kendilerine uzandığını iddia ettiği yumrukların aslında Türkiye Cumhuriyeti'ne, Kuvayımilliye ruhuna atılmak istendiğini savundu.

Kendilerine atılan yumruklara karşılık vermenin bir "Namus borcu" olduğunu ileri süren Kara, şöyle devam etti:

"Bu atılan yumruklara karşılık vermek, nefsi müdafaa yapmak her Türk gencinin her Cumhuriyet Halk Parti'linin bütün Türk milletinin, Türkiye halklarının birinci görevidir. Namus borcumuzdur, boynumuzun borcudur. Bu ülkeyi asla böldürtmeyeceğiz, kardeşi kardeşe kırdırtmayacağız. Laik, demokratik, hukuk devletini herkes için var kılacağız. Bütün bunları birlikte yapacağız ve bizlere yapılan saldırılara karşı hepimiz göğsümüzü siper ettik. Her türlü saldırıya karşı her türlü baskıya karşı her türlü zulme karşı birlikte mücadele edeceğiz. Mecliste yaşanan bu talihsiz olayda bütün mücadelemizi verirken, yasamada hukukun üstünlüğünü savunurken, Meclisin verdiği iç tüzük kuralları uygularken ve demokratik bir ortamda mücadelemizi verirken bizlere saldırıldı."

Mecliste yaptıklarının bir "Nefsi müdafaa" olduğunu savunan Kara, "Milletvekillerimize bardak fırlatan birine can havliyle bir yumruk atmışım. Bizim yaptığımız bir nefsi müdafaadır. Bütün Antalya, bütün Türkiye biliyor ki halkın doktoru Niyazi Nefi Kara, asla birinin kılını incitmez, asla bir karıncayı incitmez. Ömrünü, hayatını insanların gülümseyebilmesi için acılarının dinmesi için adamıştır. Bize saldırı varsa, cumhuriyete saldırı varsa, demokrasiye saldırı varsa, göğsümüzü siper ederiz, yumruğumuzu da sıkarız, biz bu mücadeleyi sonuna kadar veririz." ifadelerini kullandı.

Kara'nın basın açıklamasına, CHP İl Başkanı Mustafa Erdem ile partililer katıldı.






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