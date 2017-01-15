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Futbol: Spor Toto Süper Lig

15 Ocak 2017 Pazar, 18:12

Stat: Gaziantep Arena

Hakemler: Suat Arslanboğa, Alpaslan Dedeş, Asım Yusuf Öz

Gaziantepspor: Gökhan Değirmenci, Elyasa Süme, Musa Nizam, Barış Yardımcı, Van Hintum, Fatau (Dk. 33 İlhan Parlak), Muhammed Ildiz, Abdülkadir Kayalı, Kangwa (Dk. 46 Sefa Yılmaz), Ghilas, Muhammet Demir (Dk. 68 Angan)

Antalyaspor: Fornezzi, Celustka, Chico, Diego, Sakıb Aytaç, Charles, Zeki Yıldırım, Deniz Kadah, Campos (Dk. 71 Yekta Kurtuluş), Mbilla (Dk. 49 Serdar Özkan), Eto'o (Dk.87 Emre Güral)

Goller: Dk. 23 Mbilla, Dk. 27 Chico, Dk. 58 Deniz Kadah (Antalyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 70 Musa Nizam (Gaziantepspor)

Sarı kartlar: Dk. 39 Chico (Antalyaspor), Dk. 44 Muhammed Ildiz (Gaziantepspor)

GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Gaziantepspor'u 3-0 yendi.

55. dakikada Abdülkadir Kayalı'nın ceza yayı gerisinden yaptığı vuruşta, kaleci Fornezzi sağına giden topu uzanarak kornere çeldi.

58. dakikada Antalyaspor, farkı 3'e çıkardı. Eto'o'nun pasıyla sol kanatta topla buluşan Campos, ceza alanı hemen dışından yerden topu içeri çevirdi. Deniz Kadah, altıpas üzerinde boş pozisyonda topu ağlara gönderdi: 0-3.

77. dakikada Muhammed Ildiz'in sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Ghilas, ceza alanı sol çaprazında topla buluştu. Ghilas, yerden pasında Sefa Yılmaz altıpas üzerinde topa vuramayınca, Gaziantepspor önemli bir fırsatı kaçırdı.

81. dakikada sağ kanatta kazanılan serbest vuruşu Yekta Kurtuluş kullandı. Yekta Kurtuluş'un ceza yayı gerisine doğru gönderdiği topa Serdar Özkan, bekletmeden sağ ayağıyla vurdu ancak kaleci Gökhan Değirmenci parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

Karşılaşma Antalyaspor'un 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Gaziantepspor, yeni stadı Gaziantep Arena'da ilk karşılaşmasında puan alamadı.







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