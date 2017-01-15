Bodrum'da "Golden Çetesi" tartışması

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MUĞLA (AA) - Bodrum ilçesinde, hayatını kaybeden eski güverte reisi Şenol Özbakan'ın "Golden Çetesi" adını verdiği köpeklerini emanet alan ve köpekleri vermek istemeyen emekli doktor ile Özbakan'ın kızı ve yakınları arasında tartışma çıktı.

İlçede, sokağa terk edilen golden retriever ve rottweiller cinsi 12 köpekle bir minibüste yaşayan ve tedavi gördüğü Aydın'daki özel hastanede hayatını kaybeden Özbakan'ın "Golden Çetesi" adını verdiği köpekleri tartışma konusu oldu.

Babasının cenaze işlemlerinin ardından köpekleri almak için Bodrum'a gelen Yağmur Özbakan, köpeklerin emanet bırakıldığı emekli anestezi uzmanı Dr. Aylin Yıldız Schwarz'ın Güvercinlik'teki evine geldi. Burada Özbakan ile Schwarz arasında tartışma yaşandı.

Yağmur Özbakan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, babasının toprağa verilişinin dördüncü günü olduğunu ve hala yasını tutamadığını söyledi.

Schwarz'ın kendisini arayarak 'köpeklerle ilgili ne düşünüyorsun, ne yapacaksın?' dediğini belirten Özbakan, "Bunu konuştuğumuzda babamın öldüğünün ilk günüydü. Kafam karışıktı ve bana biraz müsaade edin dedim. Bana 'o zaman gel al köpeklerini' diye bir şeyle karşılaştım." dedi.

Köpeklerin babasına ait olduğunu ifade eden Özbakan, şunları söyledi:

"Babam köpekleri sokaktan aldı ve köpeklerin bazılarını sahiplendirdi, bazılarına da kendisi baktı. Bu köpekleri Bodrum'a mal eden benim babamdı. Köpekler belirli bir semte ait değil, Şenol kaptana aittir. Artık yargı sürecine girdik. Ben babamın köpeklerinin başında bulunduğu sayfayı asla kapatmak istemediğimi zaten söylemiştim. Biz bu sayfada zadece "Golden Çetesi"ni işlemiyoruz. Sahiplendirilecek hayvanları işliyoruz ve hayvan sevgisi aşılıyoruz."

- "Köpeklerimiz alıkonuluyor"

Babasının hiçbir zaman maddiyatı ön planda tutmadığını dile getiren Özbakan, "Benim babam köpeklere tasma yaparak onlara yardım topladı. Denildiği gibi para toplanmadı. Köpekleri gelin alın denildi ama şu an köpekler alıkonuluyor. Ben bunu gasp olarak görüyorum." diye konuştu.

Schwarz'ın kendisini "haneye tecavüz etmekle" suçladığını, bunun gerçeği yansıtmadığını anlatan Özbakan, kendisinin sadece köpekleri geri almaya geldiği söyledi.

- "Köpekleri sadece mahkeme kararıyla veririm"

Köpeklerin koruma altında olduğunu ve bu saatten sonra hiç kimsenin alamayacağını ifade eden emekli anestezi uzmanı Dr. Aylin Yıldız Schwarz da köpekleri sadece mahkeme kararıyla verebileceğini ifade etti.

Kendisine teslim edildikleri gün köpeklerle ilgili herhangi bir kimliğin bile verilmediğini belirten Schwarz, şöyle konuştu:

"Hiç kimse bana köpeklere ait bir kimlik teslim etmedi. Çünkü bunlar sokaktan toplanan goldenlardır. Şenol Bey'in aldığı hiçbir golden değildir. Bunlar sokak hayvanlarıdır. Şenol Bbey vasiyetinde 'Asla çocuklarımı (golden retriever) kimseye teslim etmeyin' demiştir. Buna Yıldız Hanım da şahittir."

"Golden Çetesi" sayfasının ve banka hesabının kapatılmasını istediğini belirten Schwarz, "Ben başka bir şey istemedim. Çünkü 23 bin takipçi var. Bunlardan yüzde 70'i yurt dışından para, döviz gönderiyor." diye konuştu.

Schwarz'ın hayvansever arkadaşlarından Yıldız Uslu da Şenol Özbakan'ı Bodrum'daki hastanede tedavi gördüğü sırada, ziyarete gittiğini ve bu ziyarette kendisine bir şey olduğu taktirde, köpeklerin Yıldız Schwarz'a emanet edilmesi isteğini ilettiğini iddia etti.

Özbakan'ın daha önceki yıllarda sokakta kötü şartlarda yaşadığını belirten Uslu, "O insanlar daha önce neredeydiler. Ben kesinlikle bu vasiyetin ihlal edilmemesini istiyorum. Biz buradayız ve asla da köpekleri vermeyeceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Yağmur Özbakan'ın yakınları ve bir grup hayvansever arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Tartışma, Özbakan ve yakınlarının bölgeden ayrılmasıyla sona erdi.