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ANTALYA (AA) - CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem, Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde yürütülen "Çocuk istismarı" soruşturmasına ilişkin, "Partimizin, yargıya intikal etmiş bu olayla ve tutuklanan şahısla, şahsın parti üyesi olması dışında hiçbir ilgisi ve bağlantısı yoktur. Manavgat İlçe Başkanlığımız ve Antalya İl Başkanlığımız, derhal disiplin sürecini başlatmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Erdem, yaptığı yazılı açıklamada, "Partimizin, yargıya intikal etmiş bu olayla ve tutuklanan şahısla, şahsın parti üyesi olması dışında hiçbir ilgisi ve bağlantısı yoktur. Manavgat İlçe Başkanlığımız ve Antalya İl Başkanlığımız, derhal disiplin sürecini başlatmıştır. Adı geçen şahıs, tedbirli olarak, kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmiş durumdadır. Olayın üstünün örtülmeye çalışılması ya da adı geçen kişinin korunmaya çalışılması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir" ifadelerine yer verdi.

Bazı basın organlarınca haksız eleştireye maruz kaldıklarını vurgulayan Erdem, açıklamasında şunları kaydetti:

"Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde yürütülen 'çocuk istismarı' soruşturmasıyla, gazetecilik mesleği veya siyasi kurumlar arasında bir bağ kurulmaya çalışılması, temel hukuk bilgisinden ve gazetecilik ahlakından yoksunluğun göstergesidir.

Partimizin, yargıya intikal etmiş bu olayla ve tutuklanan şahısla, şahsın parti üyesi olması dışında hiçbir ilgisi ve bağlantısı yoktur. Olayın kamuoyuna yansımasının ardından, soruşturmada tutuklanan Recep M'nin üyesi olduğu CHP Manavgat İlçe Başkanlığımız ve Antalya İl Başkanlığımız, derhal disiplin sürecini başlatmıştır. Adı geçen şahıs, tedbirli olarak, kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmiş durumdadır. Olayın üstünün örtülmeye çalışılması ya da adı geçen kişinin korunmaya çalışılması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Adli soruşturma yürümektedir. Partimiz de disiplin sürecini yürütmektedir."

Erdem, suçun şahsiliği ilkesi yok sayılarak, olayı bir partiye veya bir meslek alanına mal etmeye çalışmanın, karalama çabasından öte bir anlam taşımadığını belirterek, "Partimizin tüzel kişiliğini hedef alan, hakaret ve gerçek dışı unsurlar içeren haberlerle ilgili de gereken hukuki süreç başlatılacaktır." ifadesini kullandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yayın yapan bir gazetenin sahibi, sosyal medyadan kız çocuklarını taciz etiği gerekçesiyle tutuklanmış, bazı basın organlarında şahsın CHP ilçe örgütü üyesi olduğu ve CHP'li yöneticilerle çekilmiş fotoğrafları yer almıştı.