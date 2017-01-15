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ASEAN'ın dönem başkanlığı Filipinler'de

15 Ocak 2017 Pazar, 18:57

ZAMBOANGA (AA) - Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin (ASEAN) 2017 dönem başkanlığını devralan Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, önceliğinin bölgedeki deniz güvenliği ve ticareti olacağını söyledi.

ASEAN'a üye ülke temsilcilerinin katılımıyla Filipinler'in Davao kentinde düzenlenen 2017 dönem başkanlığı açılış zirvesi, birliğin yeni başkanı Duterte'nin ev sahipliğinde yapıldı.

Birliğe üye ve partner ülke temsilcilerinin katılımıyla başlayan ASEAN Filipinler dönem başkanlığı zirvesinde konuşan Duterte, önceliğinin bölgenin deniz güvenliği ve ticareti olacağını belirtti.

Duterte, ASEAN'a üye ülkelere, bölgede, hukukun üstünlüğü ve barışa katkıda bulunma çağrısı yaparak, "Bu yolculuğumuzda, tüm ASEAN üye ülkelerine, birliğimizin kuruluşunun ilke ve gayesi olan hukukun üstünlüğüne uyumlu bir şekilde hareket etmeye çağırıyorum. Bugün her zamankinden daha çok, zorluklarla baş edebilmek için ASEAN toplumunun ruhuna uygun hareket etmeliyiz." diye konuştu.

ASEAN dönem başkanlığını Laos'tan devralan Filipinler, birliğin 40 yıllık geçmişinde üç kez başkanlık yaptı.

ASEAN, 1967 yılında Tayland'ın başkenti Bangkok'ta, Endonezya, Malezya, Filipinler, Singapur ve Tayland arasında Bangkok Deklarasyonu'nun imzalanmasıyla kuruldu. Birlik, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmenin desteklenmesinin yanı sıra bölgesel barış ile güvenliğin artırılmasını amaçlıyor.

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