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Erzurumlu hayırseverden 16 derslikli okul

15 Ocak 2017 Pazar, 19:14
Erzurumlu hayırseverden 16 derslikli okul

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Tortum ilçesinde hayırsever iş adamı Niyazi Çakmakçı tarafından yaptırılacak olan 16 derslikli imam hatip ortaokulu için protokol imzalandı.

Erzurum Valiliğinde, Vali Seyfettin Azizoğlu, Tortum Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız ve hayırsever iş adamı Niyazi Çakmakçı'nın oğlu Hakan Çakmakçı tarafından imzalanan protokol gereği okul, ilçeye bağlı Yeşildere Mahallesi'nde yaptırılacak.

İmza töreninde konuşan Vali Azizoğlu, Tortum Yeşildere Mahallesi'nde imam hatip ortaokulu yaptırmayı taahhüt eden hayırsever Niyazi Çakmakçı'ya teşekkür etti.

Ülke geleceğinin ancak kaliteli bir eğitimle inşa edilebileceğini belirten Seyfettin Azizoğlu, şunları kaydetti:

"Devlet olarak her yıl en büyük bütçeyi eğitime ayırıyoruz. Yeni okullar, üniversiteler açıyor, eğitimdeki kalite standardını arttırabilmek adına var gücümüzle çalışıyoruz. Biliyoruz ki eğitime verilen önem, geleceğe verilen önem demektir. Bugün de 2017 yılının ilk hayırsever yatırımının imzalarını attık. Böylece eğitim zincirine yeni bir halka daha takılmış oldu. Diğer iş adamlarımızı da yeni eğitim yuvaları yaptırmaları için Erzurum'a davet ediyorum. Okullarımızın sayısı arttıkça Erzurum'un ülke genelindeki eğitim sıralamasının daha üst seviyelere çıkacağına inanıyorum.

İl Milli Eğitim Müdürü Yıldız da yaklaşık 3 milyon lira maliyetli okulun tüm masraflarının hayırsever vatandaş tarafından karşılanacağını bildirdi.

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