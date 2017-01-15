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YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
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El Bab'taki ÖSO alanına bombalı saldırı

15 Ocak 2017 Pazar, 19:20

KİLİS (AA) - Suriye'de El Bab çevresinde ÖSO'nun toplanma alanına düzenlenen saldırıda yaralanan 15 Suriyeli, Kilis'e getirildi.

Terör örgütü DEAŞ'ın Halep'in el Bab ilçesi çevresinde Özgür Suriye Ordusuna (ÖSO) bağlı birliklerin toplandığı alana bomba yüklü araçla düzenlediği saldırının ardından, yaralanan Suriyeliler, yakınları tarafından Çobanbey sınır hattına alındı.

Yaralılar, burada hazır bekletilen ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Terör örgütü DEAŞ mensuplarının Halep'in kuzeydoğusundaki El Bab ilçesinin doğusunda yer alan Cub el-Barazi köyünde ÖSO birliklerinin toplandığı alana bomba yüklü araçla saldırması sonucu, ÖSO mensubu 12 kişi hayatını kaybetmiş 30 kişi ise yaralanmıştı.

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