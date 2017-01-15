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MEB'in yeni müfredat taslağı

15 Ocak 2017 Pazar, 20:09

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin, hazırlanan yeni müfredat taslağına ilişkin, "Hazırladığımız müfredatları incelerken sadece bir sınıftaki tek bir derse bakılarak yorum yapmak hatalı ve eksik bir bakış olacaktır. Müfredat taslağımızın tamamında çocuklarımıza başta Atatürk olmak üzere bu ülkeye ve değerlerimize hakkıyla sahip çıkıp koruyacakları bir konsept öngörülmüştür." değerlendirmesinde bulundu.

Tekin, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, müfredat güncellemesinin kamuoyu ile paylaşıldığını, bu uygulamanın ortak aklı bulma amaçlı iyi niyetli bir girişim olduğunu ifade etti.

Aynı iyi niyet çerçevesinde, Türkiye'nin geleceğine hizmet edecek katkıları beklediklerini belirten Tekin, müfredatın, sadece bir sınıf seviyesinde ve tek ders bazında değil bütün olarak değerlendirilmesi gereken bir konu olduğunu kaydetti. Tekin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hazırladığımız müfredatları incelerken sadece bir sınıftaki tek bir derse bakılarak yorum yapmak hatalı ve eksik bir bakış olacaktır. Müfredat taslağımızın tamamında çocuklarımıza başta Atatürk olmak üzere bu ülkeye ve değerlerimize hakkıyla sahip çıkıp koruyacakları bir konsept öngörülmüştür. Herhangi bir değeri salt bir derse endeksleyerek vermek hem pedagojik açıdan hem de oluşturduğunuz konsept açısından uygun değildir. Atatürk ve onun çocuklarımıza ve gençliğimize emanet ettiği başta cumhuriyet, demokrasi ve bağımsızlık olmak üzere bu coğrafyaya vatan bilinciyle sahip çıkmayı temin edecek milli ve manevi bütün değerleri vermek, bu müfredat taslağının en öncelikli parametrelerinden birisidir. Bu değerler, bütün müfredatın içerisinde ayrıca kurgulanmıştır. Örneğin 1. sınıfta sadece hayat bilgisi ya da Türkçe dersine bakarak bu değerlerin yeterli olmadığına hükmetmek doğru bir değerlendirme olmaz. Müfredatın tamamına bakmak gerekir."

Tekin, müfredatın bir taslak olduğunu hatırlatarak, "İyi niyetli bütün katkılar çerçevesinde nihai halini alacaktır." ifadesini kullandı.

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