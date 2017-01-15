15 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MÜSİAD Genel Başkanı Olpak:

15 Ocak 2017 Pazar, 20:34
MÜSİAD Genel Başkanı Olpak:

BURSA (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Nail Olpak, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin, "Meclis ve referandum süreçlerinin daha sakin bir üslupla salimen tamamlanmasını ve hızla Türkiye'nin ilerlemesine engel teşkil eden sorunların çözümüne odaklanmayı bekliyoruz." dedi.

Olpak, MÜSİAD İnegöl Şubesi'nin 18'inci Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, yeni anayasa çalışmalarında sona gelindiğine işaret ederek, yeni sistemin Türkiye için iyi olacağını söyledi.

"MÜSİAD olarak cumhurbaşkanının ilk defa halk tarafından seçilme sürecinin başından beri söylediğimiz bir gerçek var." diyen Nail Olpak, şöyle konuştu:

"Türkiye'de 'kuvvetler ayrılığı' olarak ifade edilen ama kurgusunda 'kuvvetler karmaşası' olan mevcut sistem mutlaka değiştirilmeli dedik. Mevcut sistem arızalı. Bugün tamamen yasal yetkilerini kullanan, bunları kullandığı için kimilerince eleştirilen ama hiçbir sorumluluk da taşımayan bir cumhurbaşkanlığı sistemi var. Üstelik millet tarafından seçilmek gibi güçlü bir dayanağa da sahip. Sistemin hem fiili ve yasal durumu tarif edecek şekilde tanımlanması hem de Türkiye'ye ayak bağı olan taraflarının düzenlenmesi gerekiyor. Bugün yapılan değişiklik de tam olarak bu."

Olpak, oturdukları yerden şikayet edip işlerin düzelmesini bekleyenlerden olmadıklarını belirterek, "Meclis ve referandum süreçlerinin daha sakin bir üslupla salimen tamamlanmasını ve hızla Türkiye'nin ilerlemesine engel teşkil eden sorunların çözümüne odaklanmayı bekliyoruz. Yeni anayasanın ve cumhurbaşkanlığı sisteminin ülkemiz için hayırlara vesile olacağına inanıyoruz. Bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Biz oturduğu yerden şikayet edip işlerin düzelmesini bekleyenlerden değiliz. İşleri düzeltmek için ayağa kalkanlarız. Elini taşın altına koyanlarız. Ve ellerimiz birleştikçe, inşallah taşları daha kolay taşıyacağız." diye konuştu.

Öte yandan, MÜSİAD İnegöl Şubesi'nin 18'inci Olağan Genel Kurulu'nda Halil Malkaç yeniden başkanlığa seçildi.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da otomobilin durakta bekleyenlere çarpması
YEREL

BURSA'DA OTOMOBİLİN DURAKTA BEKLEYENLERE ÇARPMASI
Bursalılar yağmura hazırlıksız yakalandı
YEREL

BURSALILAR YAĞMURA HAZIRLIKSIZ YAKALANDI
&quot;Türkiye'nin Enerji Politikası&quot; semineri
YEREL

"TÜRKİYE'NİN ENERJİ POLİTİKASI" SEMİNERİ
BEKSİAD Başkanı Atalay:
YEREL

BEKSİAD BAŞKANI ATALAY:

Nilüfer'de sanat mahallelere taşınıyor
YEREL

NİLÜFER'DE SANAT MAHALLELERE TAŞINIYOR
Elit Lig'de Yıldırım farkı
YEREL

ELİT LİG'DE YILDIRIM FARKI
Uludağ hafta sonu doldu taştı
YEREL

ULUDAĞ HAFTA SONU DOLDU TAŞTI
Esnaf odaları &quot;Avrupa Birliği Hibe Fonu&quot; tanıtım toplantısına katıldı
YEREL

ESNAF ODALARI "AVRUPA BİRLİĞİ HİBE FONU" TANITIM TOPLANTISINA KATILDI
Yıldırımlılar sağlıklı yaşamın püf noktalarını öğrendi
YEREL

YILDIRIMLILAR SAĞLIKLI YAŞAMIN PÜF NOKTALARINI ÖĞRENDİ
Yıldırım Belediyesi'nden yüzde 30 tasarruf
YEREL

YILDIRIM BELEDİYESİ'NDEN YÜZDE 30 TASARRUF
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Altepe:
YEREL

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ALTEPE:
Bebe Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı
YEREL

BEBE ÇOCUK HAZIR GİYİM VE ÇOCUK İHTİYAÇLARI FUARI
Çiftçinin kazancı yerli üretimde
YEREL

ÇİFTÇİNİN KAZANCI YERLİ ÜRETİMDE
Bursa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL

BURSA'DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Birinci olmak için kıyasıya yarıştılar
YEREL

BİRİNCİ OLMAK İÇİN KIYASIYA YARIŞTILAR
Bozbey karavanıyla mahalle mahalle geziyor
YEREL

BOZBEY KARAVANIYLA MAHALLE MAHALLE GEZİYOR
Bursa'da yangın
YEREL

BURSA'DA YANGIN
Bursa'da kayıp engelli ölü bulundu
YEREL

BURSA'DA KAYIP ENGELLİ ÖLÜ BULUNDU

Mudanya İlçe Tarım Müdürü Çınar'a veda yemeği
YEREL

MUDANYA İLÇE TARIM MÜDÜRÜ ÇINAR'A VEDA YEMEĞİ
Karacabey 'akıllı kent' oluyor
YEREL

KARACABEY 'AKILLI KENT' OLUYOR
Uludağ'da lodos kar seviyesini düşürdü
YEREL

ULUDAĞ'DA LODOS KAR SEVİYESİNİ DÜŞÜRDÜ
Futbol: Spor Toto 2. Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO 2. LİG
Otomobil durakta bekleyenlere çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
YEREL

OTOMOBİL DURAKTA BEKLEYENLERE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 5 YARALI

Bursaspor mağlubiyete üzülüyor
YEREL

BURSASPOR MAĞLUBİYETE ÜZÜLÜYOR