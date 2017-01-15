Voleybol: Kadınlar Kupa Voley

Salon: TVF Başkent
Hakemler: Bülent Bozkurt, Burhan İlhan
Eczacıbaşı VitrA: Nilay Özdemir, Larson, Büşra Kılıçlı, Boskovic, Kosheleva, Ceylan Arısan (Gülden Kuzubaşıoğlu, Thaisa, Hande Baladin, Neslihan Demir Güler)
Halkbank: Seda Zeynep Uslu, Starcevic, Grigoreva, Burcu Tutku Yüzgenc, Salas, Ceyda Durukan (Derya Çayırgan, Aslıhan Kılıç, Fulden Ural, Nur Duygu Doğan)
Setler: 25-23, 25-22, 21-25, 25-17
Süre: 119 dakika (30, 31, 31, 27)
ANKARA (AA) - Voleybolda Kadınlar Kupa Voley final etabı maçında Eczacıbaşı VitrA, Halkbank'ı 3-1 yenerek, yarı finale yükseldi.