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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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11. Ankara Kitap Fuarı'na yoğun ilgi

15 Ocak 2017 Pazar, 21:00

ANKARA (AA) - Eylül Fuarcılık Proje Müdürü Metin Karausta, 11. Ankara Kitap Fuarı'na yoğun ilgi gösterildiğini belirterek, "250'yi aşkın yayınevinin katıldığı fuar, 300 bini aşkın kişi tarafından ziyaret edildi." dedi.

Karausta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrasya Yazarlar Birliği desteğiyle düzenlenen kitap fuarının geçen yıla oranla ziyaretçi sayısında artış olduğunu ifade etti.

Fuara 250'yi aşkın yayınevinin katıldığını, 300 bini aşkın kişi tarafından ziyaret edildiğini belirten Karausta, yayınevlerinin Ankara'da gerçekleştirilen kitap fuarından oldukça memnun ayrıldıklarını, Ankaralılar'ın ilgisini umut verici bulduklarını aktardı.

Karausta, yayınevleri yetkililerinin, fuardaki kitap satışlarında her yıl artış olduğunu ifade ettiklerini bildirerek, şunları kaydetti:

"Yayıncılarımız, Türkiye'de gerçekleşen fuarlar içerisinde, ziyaretçi sayısına kıyasla kitap satışının Ankara'da daha fazla olduğunu söylüyorlar. Bu durum aynı zamanda okuyan kişilerin Ankara'da daha çok olduğunu gösteriyor. Biz burada bir şehrin en büyük kültürel faaliyetlerden birini gerçekleştiriyoruz. Bu kadar büyük bir kalabalığı görmek çok sevindirici bir durum. 10 gün boyunca binden fazla etkinlik yaptık. Ankara'da kültürel faaliyetler maalesef İstanbul'a göre biraz daha az ama çok önemli yazarları getirdik, Emrah Serbes, Murathan Mungan ve Ahmet Ümit gibi. Çok büyük ilgi gördüler. Bu bizi mutlu ediyor umarım vatandaşlarımız da mutludur."

- "Ziyaretçi rekoru kırıldı"

Yazar Bülent Akyürek de geçen yıl Türkiye'de yaşanan terör olaylarından kitap fuarının da etkilendiğini, istenen katılımın sağlanamadığını ifade ederek, bu yıl gerçekleşen terör olaylarına rağmen, geçen yılların aksine fuara insanların daha fazla ilgi gösterildiğine dikkati çekti.

Vatandaşların fuara ve kitaba gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Akyürek, "Ankara Kitap Fuarı daha da büyüyecek diye düşünüyorum. Ciddi ciddi rekor kırmış. Bu 300 bin rakamı sadece bilet alıp giren insanların sayısı, yani okullardan gelen öğrenciler bu listenin dışında. Çok büyük bir ziyaretçi akınının gerçekleştiğini görüyoruz. Yaşanan bu gelişmeler umut verici." diye konuştu.

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