15 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Rahşan Ecevit eşinin kitaplarını imzaladı

15 Ocak 2017 Pazar, 21:53
Rahşan Ecevit eşinin kitaplarını imzaladı

ANKARA (AA) - Ankara Kitap Fuarı'nda, eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in kitaplarını eşi Rahşan Ecevit imzaladı.

ATO Congresium'da bu yıl 11'incisi düzenlenen fuarda, "Rahşan-Bülent Ecevit Bilim Kültür Sanat Vakfı" adına kurulan stantta, Bülent Ecevit'in kaleme aldığı 12 kitap okuyucuyla buluştu.

Standa gelenlere, vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Rahşan Ecevit, eşinin kitaplarını imzalayarak verdi.

Başkentli bazı kitapseverler de Rahşan Ecevit ile fotoğraf çektirdi.

Türkiye'nin değişik kentlerinden 250 kadar yayınevinin katıldığı fuar, 300 bini aşkın kişi tarafından ziyaret edildi.

İLGİLİ HABERLER

Voleybol: 18 Yaş Altı Bayanlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri
YEREL

VOLEYBOL: 18 YAŞ ALTI BAYANLAR AVRUPA ŞAMPİYONASI ELEMELERİ
Osmanlıspor, Beşiktaş maçına hazır
YEREL

OSMANLISPOR, BEŞİKTAŞ MAÇINA HAZIR
Voleybol: Kadınlar Kupa Voley
YEREL

VOLEYBOL: KADINLAR KUPA VOLEY
Brezilya'daki cezaevi isyanı kontrol altına alındı
YEREL

BREZİLYA'DAKİ CEZAEVİ İSYANI KONTROL ALTINA ALINDI

İran'da 2 günde 20 idam
YEREL

İRAN'DA 2 GÜNDE 20 İDAM
11. Ankara Kitap Fuarı'na yoğun ilgi
YEREL

11. ANKARA KİTAP FUARI'NA YOĞUN İLGİ
Voleybol: Kadınlar Kupa Voley
YEREL

VOLEYBOL: KADINLAR KUPA VOLEY
CHP Gölbaşı İlçe Başkanlığı Seçimi sonuçlandı
YEREL

CHP GÖLBAŞI İLÇE BAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLANDI
MEB'in yeni müfredat taslağı
YEREL

MEB'İN YENİ MÜFREDAT TASLAĞI
Hokey: 21 Yaş Altı Erkekler Avrupa Salon Şampiyonası
YEREL

HOKEY: 21 YAŞ ALTI ERKEKLER AVRUPA SALON ŞAMPİYONASI
Beşiktaş'a Ankara'da coşkulu karşılama
YEREL

BEŞİKTAŞ'A ANKARA'DA COŞKULU KARŞILAMA
KKTC'de FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

KKTC'DE FETÖ/PDY OPERASYONU
ASEAN'ın dönem başkanlığı Filipinler'de
YEREL

ASEAN'IN DÖNEM BAŞKANLIĞI FİLİPİNLER'DE
Hentbol: 2020 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri
YEREL

HENTBOL: 2020 ERKEKLER AVRUPA ŞAMPİYONASI ELEMELERİ
Basketbol: Toplu sonuç
YEREL

BASKETBOL: TOPLU SONUÇ

Senkronize Buz Pateni Türkiye Şampiyonası
YEREL

SENKRONİZE BUZ PATENİ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI
Voleybol: Kadınlar Kupa Voley
YEREL

VOLEYBOL: KADINLAR KUPA VOLEY
Öğrenciye &quot;şişirilmiş not&quot; veren özel okullara para cezası
YEREL

ÖĞRENCİYE "ŞİŞİRİLMİŞ NOT" VEREN ÖZEL OKULLARA PARA CEZASI
Ankara'da iş adamına silahlı saldırı
YEREL

ANKARA'DA İŞ ADAMINA SİLAHLI SALDIRI

Başkentte 2 kişinin bıçaklanarak öldürülmesi
YEREL

BAŞKENTTE 2 KİŞİNİN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLMESİ
Futbol: Spor Toto 2. Lig'de görünüm
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO 2. LİG'DE GÖRÜNÜM
&quot;DEAŞ ile Mücadele İttifakı Toplantısı&quot;
YEREL

"DEAŞ İLE MÜCADELE İTTİFAKI TOPLANTISI"
Futbol: Spor Toto 3. Lig'de görünüm
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO 3. LİG'DE GÖRÜNÜM
Futbol: Toplu sonuç
YEREL

FUTBOL: TOPLU SONUÇ