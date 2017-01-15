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BURSA (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Nail Olpak, kurdaki oynamalarla ilgili olarak, "Uzun vadede bakıldığında Türk Lirası ile tasarruf hep kazandırmıştır. Türk Lirası ile tasarruf yapmamız lazım." dedi.

Olpak, MÜSİAD Bursa Şubesi 19. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 2016 yılının hem Türkiye için hem de dünya genelinde zor geçtiğini söyledi.

Türkiye'nin terör ve 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili zorluklar yaşadığını belirten Olpak, "Terörle ilgili sıkıntılar devam edecek gibi ama kısa vadede referandum süreci de yaşanabilirse, 2017'nin daha fazla sorunlara odaklanacağımız güzel bir yıl olacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Bu süreçte kur ile ilgili tahminlerde bulunmanın yanlış olacağını dile getiren Olpak, kur denince akla ABD dolarının geldiğini hatırlattı.

Doların dünya üzerinde yükselişi olduğunu ve Türkiye'nin bu konuda yapabileceği bir şeyinin bulunmadığını vurgulayan Olpak, şöyle konuştu:

"Bunu kabullenmek durumundayız. Bizim iç etkenlerimizden kaynaklanan kurda bir oynama daha var. Bunu da piyasa verileriyle değerlendirdiğimizde içeride manipülatif bir hareket var. Bu harekete karşı bizim biraz sabırlı olmamız lazım. Canımız yanıyor ama biraz sabırlı olacağız. Bizim kendi para birimimize daha fazla sahip çıkmamız gerekiyor. En azından iç piyasada hiç dolara bağlı olmayan bir çok alışverişlerimiz maalesef dövizle yapılıyor. Bunlardan vazgeçmeliyiz. Başlangıcını bu şekilde biz yapmalıyız. Hangi para priminden gelirimiz varsa o para biriminden borçlanmalıyız. Riski ancak bu şekilde en aza indirebiliriz. Diğer bir önerim de tasarruf. Uzun vadede bakıldığında Türk Lirası ile tasarruf hep kazandırmıştır. Türk Lirası ile tasarruf yapmamız lazım."

Öte yandan, MÜSİAD Bursa Şubesi 19. Olağan Genel Kurulu'nda, Mustafa Gürses yeniden başkanlığına seçildi.