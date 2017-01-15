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YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
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Zonguldak'ta otomobil uçurumun kenarında asılı kaldı

15 Ocak 2017 Pazar, 23:38

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta kontrolden çıkan otomobil, uçurumun kenarında asılı kaldı. Sürücü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Çaydamar Mahallesi Şirin Sokak'ta Mustafa K'nın (54) kullandığı 67 AR 396 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düşerek, uçurumun kenarında asılı kaldı.

Çevredeki vatandaşlar durumu AFAD, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, aracın uçuruma düşme tehlikesine karşı önlem alarak, sürücüyü otomobilden çıkardı. Ekipler daha sonra otomobili asılı kaldığı yerden vinç yardımıyla kurtardı.

Sağlık ekiplerince kontrolden geçirilen sürücü, daha sonra polis karakoluna götürüldü.

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