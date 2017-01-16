Karayollarında durum

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ANKARA (AA) - Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yol yapım ve onarım çalışmalarının yanı sıra kar ve tipi nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bülteni̇ne göre, Bozkır-Hadim-Taşkent-Ermenek ve Akçay-Cumaçay-Ağrı yolları kar ve ti̇pi̇ nedeni̇yle trafi̇ğe kapalı bulunuyor.

Konya-Beyşehir yolunun 19-21. kilometrelerinde (Altınapa Barajı mevkisi) patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 10.00-16.00 saatlerinde ulaşım aralıklarla sağlanacak.

Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri-Paşaköy (3.Boğaz Köprüsü dahil) kesiminde 2. kilometredeki Çamlık Tüneli'nde her iki tüpte de elektromekanik düzenleme çalışmaları yapılacağından, çalışılan tüpte yol trafiğe kapatılacak ve trafik akışı diğer tüpten iki yönlü olarak gerçekleştirilecek. Çalışmalar, Reşadiye kavşağı-Çamlık kavşağı yönünde (Güney Tüp) başlayacak ve bu yöndeki çalışmaların tamamlanmasının ardından, Çamlık kavşağı-Reşadiye kavşağı yönüne (Kuzey Tüp) geçilecek.