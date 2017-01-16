16 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

GÜNDEM / 16 Ocak 2017

16 Ocak 2017 Pazartesi, 09:00

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920



1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden Prof. Dr. Gürhan Fişek'in Maltepe Camisi'ndeki cenaze törenine katılacak.

(Ankara/13.00)​ (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında TOBB kabul salonunda düzenlenecek "Odalarda ve Borsalarda Kurulacak İŞKUR Hizmet Noktası Protokolü" imza törenine katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ

1- Maliye Bakanı Naci Ağbal, "2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri"ne ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TÜİK, 2016 yılı ekim ayına ilişkin işgücü istatistikleri ile aynı yılın aralık ayına ait Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.

(Ankara/10.00)


DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Türkiye ile Rusya'nın girişimiyle Suriye'de çatışan taraflar arasında ilan edilen ateşkesin uygulama süreci ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Şam/Hama/Humus/Lazkiye/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Bağdat) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana/Riyad) (Fotoğraflı-Görüntülü)



KÜLTÜR SANAT

1- İBB Şehir Tiyatrolarının öncülüğünde Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi önünden Şehitler Tepesi’ne teröre tepki yürüyüşü düzenlenecek.

(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Kosovalı altı ünlü ressam, Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi'ndeki "Göçmen Renkler" konulu sergide bir araya geliyor.

(İstanbul/16.30)


SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta Osmanlıspor-Beşiktaş maçıyla tamamlanacak.

(Ankara/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TFF 1. Lig'de 17. haftanın son maçında Giresunspor ile Büyükşehir Gaziantepspor karşılaşacak.

(Giresun/18.30) (Fotoğraflı)

3- Voleybolda Kadınlar Kupa Voley final etabı yarı finallerinde VakıfBank-Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Eczacıbaşı VitrA-Fenerbahçe maçları yapılacak.

(Ankara/16.00/19.00) (Fotoğraflı)

4- Gabon'da düzenlenen 2017 Afrika Uluslar Kupası'nın üçüncü gününde C Grubu'nda Fildişi Sahili-Togo, Demokratik Kongo Cumhuriyeti-Fas maçları yapılacak.

(Oyem/19.00/22.00) (Fotoğraflı)



ÖZEL HABER

1- Hazine'nin yeni garanti sistemi bankaları rahatlattı

- Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek:

- "Hazine destekli kredi kefalet sisteminin daha etkin hale getirilmesi amacıyla uygulamaya koyduğumuz 'Portföy Garanti Sistemi' ile başta KOBİ ve ihracatçı olmak üzere tüm işletmelerimize kefalet sağlanmasında süreçler kısaldı"

- "Bankaları da rahatlatan bu sistem sayesinde bir aydan daha az sürede 13 binin üzerinde işletmenin düşük faizli krediye erişimi sağlandı"

- "Hem risk paylaşımı hem de Hazinenin güçlü teminatları sayesinde bankalarca risk düzeyi yüksek olan işletmelere de kredi verilmesinin önü açıldı"

(Zeynep Akyıl/Ankara)

2- Türkiye'nin bilişim altyapısı millileşiyor
- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan:
- "Türkiye'nin bilişim altyapısını millileştirmek için önemli çalışmalar yapılıyor"
- "Facebook, Twitter, İnstagram gibi sosyal medya organizasyonlarının verilerini ülkemizde depolayarak, vatandaşlarımızın bilgilerini daha güvenli hale getireceğiz"
- "Veri merkezlerinin hızlı bir şekilde kurulması, siber güvenlik açısından gerekli"

(Ayşenur Sağlam/Ankara)

3- Türkiye, ABD'yi DTÖ'ye şikayet edecek
- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci:
- "ABD, Türk çelik sektörüyle ilgili son derece saçma, hiçbir gerekçesi olmayan antidamping soruşturması açtı ve ilave gümrük vergisi koydu"
- "Çalışmalarımız bitti, Amerika'yı Dünya Ticaret Örgütüne şikayet edeceğiz. DTÖ'nün böyle bir fonksiyonu ne derece yerine getirebileceğini hep beraber göreceğiz"
- "Amerikan ürünleriyle ilgili bazı çalışmalar yaptık, biz de tedbirlerimizi aldık, almaya devam ediyoruz"

(Seval Ocak Adıyaman-İbrahim Yılmaz/Ankara)





***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

İLGİLİ HABERLER

Voleybol: Avrupa kupaları
YEREL

VOLEYBOL: AVRUPA KUPALARI
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 146'ncı gününde, terör örgütü DEAŞ'a ait 180 hedef vuruldu, 18 terörist etkisiz hale getirildi.
YEREL

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNCE, SURİYE'NİN KUZEYİNDEKİ TERÖR HEDEFLERİNE YÖNELİK DEVAM EDEN FIRAT KALKANI HAREKATI'NIN 146'NCI GÜNÜNDE, TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ'A AİT 180 HEDEF VURULDU, 18 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ.
Karayollarında durum
YEREL

KARAYOLLARINDA DURUM
Hong Kong-Bişkek seferini yaparken Bişkek yakınlarında yerleşim birimine düşen kargo uçağı kazasında ölenlerin sayısı 32'ye yükseldi.
YEREL

HONG KONG-BİŞKEK SEFERİNİ YAPARKEN BİŞKEK YAKINLARINDA YERLEŞİM BİRİMİNE DÜŞEN KARGO UÇAĞI KAZASINDA ÖLENLERİN SAYISI 32'YE YÜKSELDİ.
Anayasa değişiklik teklifinin 1. tur oylamaları
YEREL

ANAYASA DEĞİŞİKLİK TEKLİFİNİN 1. TUR OYLAMALARI
GÜNDEM ÖZETİ / 16 Ocak 2017
YEREL

GÜNDEM ÖZETİ / 16 OCAK 2017
Voleybol: 18 Yaş Altı Bayanlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri
YEREL

VOLEYBOL: 18 YAŞ ALTI BAYANLAR AVRUPA ŞAMPİYONASI ELEMELERİ
Osmanlıspor, Beşiktaş maçına hazır
YEREL

OSMANLISPOR, BEŞİKTAŞ MAÇINA HAZIR
Voleybol: Kadınlar Kupa Voley
YEREL

VOLEYBOL: KADINLAR KUPA VOLEY
Rahşan Ecevit eşinin kitaplarını imzaladı
YEREL

RAHŞAN ECEVİT EŞİNİN KİTAPLARINI İMZALADI
Brezilya'daki cezaevi isyanı kontrol altına alındı
YEREL

BREZİLYA'DAKİ CEZAEVİ İSYANI KONTROL ALTINA ALINDI

İran'da 2 günde 20 idam
YEREL

İRAN'DA 2 GÜNDE 20 İDAM
11. Ankara Kitap Fuarı'na yoğun ilgi
YEREL

11. ANKARA KİTAP FUARI'NA YOĞUN İLGİ
Voleybol: Kadınlar Kupa Voley
YEREL

VOLEYBOL: KADINLAR KUPA VOLEY
CHP Gölbaşı İlçe Başkanlığı Seçimi sonuçlandı
YEREL

CHP GÖLBAŞI İLÇE BAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLANDI
MEB'in yeni müfredat taslağı
YEREL

MEB'İN YENİ MÜFREDAT TASLAĞI
Hokey: 21 Yaş Altı Erkekler Avrupa Salon Şampiyonası
YEREL

HOKEY: 21 YAŞ ALTI ERKEKLER AVRUPA SALON ŞAMPİYONASI
Beşiktaş'a Ankara'da coşkulu karşılama
YEREL

BEŞİKTAŞ'A ANKARA'DA COŞKULU KARŞILAMA
KKTC'de FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

KKTC'DE FETÖ/PDY OPERASYONU
ASEAN'ın dönem başkanlığı Filipinler'de
YEREL

ASEAN'IN DÖNEM BAŞKANLIĞI FİLİPİNLER'DE
Hentbol: 2020 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri
YEREL

HENTBOL: 2020 ERKEKLER AVRUPA ŞAMPİYONASI ELEMELERİ
Basketbol: Toplu sonuç
YEREL

BASKETBOL: TOPLU SONUÇ

Senkronize Buz Pateni Türkiye Şampiyonası
YEREL

SENKRONİZE BUZ PATENİ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI
Voleybol: Kadınlar Kupa Voley
YEREL

VOLEYBOL: KADINLAR KUPA VOLEY