GÜNDEM / 16 Ocak 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920







1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden Prof. Dr. Gürhan Fişek'in Maltepe Camisi'ndeki cenaze törenine katılacak.



(Ankara/13.00)​ (Fotoğraflı-Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında TOBB kabul salonunda düzenlenecek "Odalarda ve Borsalarda Kurulacak İŞKUR Hizmet Noktası Protokolü" imza törenine katılacak.



(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





EKONOMİ



1- Maliye Bakanı Naci Ağbal, "2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri"ne ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.



(Ankara/10.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- TÜİK, 2016 yılı ekim ayına ilişkin işgücü istatistikleri ile aynı yılın aralık ayına ait Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.



(Ankara/10.00)





DÜNYA-DİPLOMASİ



1- Türkiye ile Rusya'nın girişimiyle Suriye'de çatışan taraflar arasında ilan edilen ateşkesin uygulama süreci ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.



(Halep/İdlib/Şam/Hama/Humus/Lazkiye/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.



(Bağdat) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.



(Sana/Riyad) (Fotoğraflı-Görüntülü)







KÜLTÜR SANAT



1- İBB Şehir Tiyatrolarının öncülüğünde Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi önünden Şehitler Tepesi’ne teröre tepki yürüyüşü düzenlenecek.



(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Kosovalı altı ünlü ressam, Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi'ndeki "Göçmen Renkler" konulu sergide bir araya geliyor.



(İstanbul/16.30)





SPOR



1- Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta Osmanlıspor-Beşiktaş maçıyla tamamlanacak.



(Ankara/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- TFF 1. Lig'de 17. haftanın son maçında Giresunspor ile Büyükşehir Gaziantepspor karşılaşacak.



(Giresun/18.30) (Fotoğraflı)



3- Voleybolda Kadınlar Kupa Voley final etabı yarı finallerinde VakıfBank-Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Eczacıbaşı VitrA-Fenerbahçe maçları yapılacak.



(Ankara/16.00/19.00) (Fotoğraflı)



4- Gabon'da düzenlenen 2017 Afrika Uluslar Kupası'nın üçüncü gününde C Grubu'nda Fildişi Sahili-Togo, Demokratik Kongo Cumhuriyeti-Fas maçları yapılacak.



(Oyem/19.00/22.00) (Fotoğraflı)





ÖZEL HABER



1- Hazine'nin yeni garanti sistemi bankaları rahatlattı



- Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek:



- "Hazine destekli kredi kefalet sisteminin daha etkin hale getirilmesi amacıyla uygulamaya koyduğumuz 'Portföy Garanti Sistemi' ile başta KOBİ ve ihracatçı olmak üzere tüm işletmelerimize kefalet sağlanmasında süreçler kısaldı"



- "Bankaları da rahatlatan bu sistem sayesinde bir aydan daha az sürede 13 binin üzerinde işletmenin düşük faizli krediye erişimi sağlandı"



- "Hem risk paylaşımı hem de Hazinenin güçlü teminatları sayesinde bankalarca risk düzeyi yüksek olan işletmelere de kredi verilmesinin önü açıldı"



(Zeynep Akyıl/Ankara)



2- Türkiye'nin bilişim altyapısı millileşiyor

- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan:

- "Türkiye'nin bilişim altyapısını millileştirmek için önemli çalışmalar yapılıyor"

- "Facebook, Twitter, İnstagram gibi sosyal medya organizasyonlarının verilerini ülkemizde depolayarak, vatandaşlarımızın bilgilerini daha güvenli hale getireceğiz"

- "Veri merkezlerinin hızlı bir şekilde kurulması, siber güvenlik açısından gerekli"



(Ayşenur Sağlam/Ankara)



3- Türkiye, ABD'yi DTÖ'ye şikayet edecek

- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci:

- "ABD, Türk çelik sektörüyle ilgili son derece saçma, hiçbir gerekçesi olmayan antidamping soruşturması açtı ve ilave gümrük vergisi koydu"

- "Çalışmalarımız bitti, Amerika'yı Dünya Ticaret Örgütüne şikayet edeceğiz. DTÖ'nün böyle bir fonksiyonu ne derece yerine getirebileceğini hep beraber göreceğiz"

- "Amerikan ürünleriyle ilgili bazı çalışmalar yaptık, biz de tedbirlerimizi aldık, almaya devam ediyoruz"



(Seval Ocak Adıyaman-İbrahim Yılmaz/Ankara)











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