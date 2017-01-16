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Voleybol: Avrupa kupaları

16 Ocak 2017 Pazartesi, 09:45

ANKARA (AA) - Voleybolda Avrupa kupalarında bu hafta 6 Türk takımı sahaya çıkacak.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde, gruplarda 3. hafta maçları oynanacak. A Grubu'nda henüz galibiyet alamayan ve puansız son sırada bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Belçika'nın Noliko Maaseik takımına konuk olacak.

C Grubu'nda birer galibiyet ve yenilgiyle 2 puanla 3. sırada bulunan Arkas Spor, deplasmanda Fransa'nın Paris Volley takımıyla karşılaşacak.

Ligdeki diğer Türk temsilcisi Halkbank, E Grubu'ndaki 3. maçında, sahasında Belçika'nın Knack Roeselare takımıyla karşı karşıya gelecek. Grupta 2 yenilgisi bulunan ekip, puansız son sırada yer alıyor.

Erkekler CEV Kupası'nda bu hafta, 16'lı final rövanş maçları yapılacak. Fenerbahçe, deplasmandaki ilk maçta 3-0 mağlup ettiği İsrail ekibi Hapoel'i konuk edecek.

Erkekler Challenge Kupası'nda ise 8'li final ilk maçları oynanacak. Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Portekiz'in Fonte Bastardo Azores takımına konuk olacak. Ziraat Bankası ise deplasmanda Bosna Hersek'ten MOK Jedinstvo ile karşılaşacak.

Kupalarda haftanın maç programı TSİ şöyle:

17 Ocak Salı:

21.00 MOK Jedinstvo-Ziraat Bankası (Brcko)

18 Ocak Çarşamba:

17.30 Halkbank-Knack Roeselare (TVF Başkent)

18.30 Fenerbahçe-Hapoel Mate-Asher Akko (Burhan Felek)

22.30 Noliko Maaseik-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Maaseik)

22.30 Paris Volley-Arkas Spor (Paris)

22.30 Fonte Bastardo Azores-Galatasaray HDI Sigorta (Praia de Vitoria)

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Maliye Bakanı Naci Ağbal: &quot;Geçen yıl bütçe giderleri 583,7 milyar lira, bütçe gelirleri 554,4 milyar lira, bütçe açığı ise 29,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Sene başında 29,7 milyar lira olarak öngördüğümüz bütçe açığı, 2016 yılı başlangıç hedefimizin 430 milyon lira altında gerçekleşmiştir.&quot;
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MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL: "GEÇEN YIL BÜTÇE GİDERLERİ 583,7 MİLYAR LİRA, BÜTÇE GELİRLERİ 554,4 MİLYAR LİRA, BÜTÇE AÇIĞI İSE 29,3 MİLYAR LİRA OLARAK GERÇEKLEŞTİ. SENE BAŞINDA 29,7 MİLYAR LİRA OLARAK ÖNGÖRDÜĞÜMÜZ BÜTÇE AÇIĞI, 2016 YILI BAŞLANGIÇ HEDEFİMİZİN 430 MİLYON LİRA ALTINDA GERÇEKLEŞMİŞTİR."
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