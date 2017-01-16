İş gücü istatistikleri (1)

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ANKARA (AA) - Türkiye'de işsizlik oranı, 2016 yılı ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,3 puan artarak yüzde 11,8'e çıktı. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 500 bin kişi artarak 3 milyon 647 bin kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı ekim ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, ekimde bir önceki yılın aynı dönemine göre 500 bin kişi arttı ve 3 milyon 647 bin kişiye ulaştı. İşsizlik oranı ise 1,3 puan artarak yüzde 11,8 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı, ekimde bir önceki aya göre ise 0,5 puan arttı. Söz konusu oran eylülde yüzde 11,3 seviyesinde bulunuyordu.

Ekimde tarım dışı işsizlik 1,5 puanlık artışla yüzde 14,1 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1,9 puanlık artışla yüzde 21,2 olarak gerçekleşti. İşsizlik, 15-64 yaş grubunda 1,3 puanlık artışla yüzde 12 oldu.

TÜİK'in verilerine göre 2010-2016 döneminde aylar ve yıllar itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik oranları şöyle:





2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ocak 13,6 11,1 9,3 9,7 10,3 11,3 11,1 Şubat 13,5 10,7 9,6 9,7 10,2 11,2 10,9 Mart 12,8 10,1 9,1 9,4 9,7 10,6 10,1 Nisan 11,3 9,3 8,2 8,7 9 9,6 9,3 Mayıs 10,3 8,9 7,6 8,2 8,8 9,3 9,4 Haziran 9,9 8,7 7,3 8,1 9,1 9,6 10,2 Temmuz 9,9 8,6 7,6 8,6 9,8 9,8 10,7 Ağustos 10,6 8,5 8 9 10,1 10,1 11,3 Eylül 10,6 8,2 8,3 9,2 10,5 10,3 11,3 Ekim 10,5 8,4 8,3 9,1 10,4 10,5 11,8 Kasım 10,2 8,4 8,6 9,3 10,7 10,5 Aralık 10,6 9 9,3 9,6 10,9 10,8 Yıllık 11,1 9,1 8,4 9 9,9 10,3



(Sürecek)