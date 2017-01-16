FAO Ayçiçeği Araştırma Koordinatörü Prof. Dr. Kaya:

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

EDİRNE (AA) - Dünya Tarım ve Gıda Örgütü (FAO) Ayçiçeği Araştırma Koordinatörü ve Trakya Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yalçın Kaya, palmiye yağı ile rekabet etmenin tek çözümünün, yüksek oleik tip ayçiçeği üretimine geçmek olduğunu belirtti.

Dünya Ayçiçek Derneğinin bir önceki başkanlığını da yürüten Prof. Dr. Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda dünyada da Türkiye'de de kullanımı artan ve son günlerde çeşitli spekülasyonlarla gündeme gelen palmiye yağı kullanımının düşürülmesi gerektiğini söyledi.

Son beş yılda dünyada üretimini ikiye katlayan palmiye yağı ile aynı kategoride olan ayçiçeği yağının rekabet etmesinin imkansız olduğunun altını çizen Prof. Dr. Kaya, "Ülkemiz yıllardır yağlı tohumlara destek verilmesine rağmen üretimde bir artış kaydedemedi, yağlı tohum ve bitkisel yağ ithalatımız son yıllarda rekor üstüne rekor kırdı. Daha geniş alanlarda ekim yapan ve ucuza mal eden Rusya ve Ukrayna ile rekabet edilemedi. Ülkemizdeki yüksek buğday ve mısır fiyatları nedeniyle, üretici ayçiçeği ve diğer yağlı tohumlara çok yönelmedi" diye konuştu.

- "Oleikli ayçiçek yüksek ısıda bozulmaz"

Birçok özelliği ile sağlıklı olan oleik ayçiçeği yağının daha fazla tüketilmesi için gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Kaya, "Tüketicilere daha sağlıklı ve kaliteli bir yağ sunan, çok yüksek ısılarda bile bozulmayan, raf ömrü uzun ve defalarca kızartmada kullanılan yüksek oleik tipi ayçiçeği üretimine mutlaka bir an önce geçmemiz gerekir." dedi.

-"Destek artırılmalı"

Yüksek oleik tip ayçiçeği üretimine geçmek için tohumluk, çeşit, pazar, fabrikasyon işlemleri gibi tüm altyapının hazır olduğunu, sadece gerekli olan uygulamanın kilogram başına 40 kuruş olan desteğin yüksek oleik tiplere 50 kuruş olarak uygulanmasının gerekli olduğunu belirtti.

Oleik yağı kullanımı artışının ülke ekonomisine büyük katkısı olacağını vurgulayan Kaya, "Yeni oleik tip yağın ülkemizde üretimde yer almasıyla, 3 milyar doları aşan yağ ithalatı azalacak olup ayrıca yüksek ısılarda kanserojen etkiler yapan palmiye yağına olan talebi azaltacak ve ülkemiz insanı da daha kaliteli ve sağlıklı yağlar tüketecek." değerlendirmesinde bulundu.