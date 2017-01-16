Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde görünüm

ANKARA (AA) - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde 2016-2017 sezonunun ilk yarısı tamamlanırken, Fenerbahçe zirvede yer aldı.
Sarı-lacivertliler, iç sahada BOTAŞ'ı 64-60 yenerek 12. galibiyetini elde etti. Fenerbahçe, bu sonuçla puanını 25'e çıkararak ilk yarıyı lider tamamladı.
Yakın Doğu Üniversitesi, Adana ASKİ'ye konuk oldu. Karşılaşmadan 89-76'lık skorla galip ayrılan Yakın Doğu Üniversitesi, 23 puan ve averajla ikinci sırada yer alarak zirve takibini sürdürdü.
Galatasaray, deplasmanda Tosyalı Toyo Osmaniye'yi 96-63 yenerek 23 puana ulaştı ve averajla 3. sırada yer aldı.
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde ikinci yarı, 21-22 Ocak'ta yapılacak 14. hafta karşılaşmalarıyla başlayacak.
Ligin 13. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve 14. haftanın programı şöyle:
- Sonuçlar
Tosyalı Toyo Osmaniye-Galatasaray: 63-96
Mersin Büyükşehir Belediyespor-MBK Doğuş Hastanesi: 67-64
Fenerbahçe-BOTAŞ: 64-60
Adana ASKİ-Yakın Doğu Üniversitesi: 76-89
Bellona AGÜ-İstanbul Üniversitesi: 77-66
Beşiktaş-Canik Belediyespor: 78-73
Hatay Büyükşehir Belediyespor-Girne Üniversitesi: 79-61
- Puan durumu
|Takımlar
|O
|G
|M
|A
|Y
|Puan
|1
|FENERBAHÇE
|13
|12
|1
|974
|762
|25
|2
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
|13
|10
|3
|1038
|844
|23
|3
|GALATASARAY
|13
|10
|3
|1006
|858
|23
|4
|BELLONA AGÜ
|13
|9
|4
|896
|836
|22
|5
|MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR
|13
|7
|6
|900
|957
|20
|6
|BEŞİKTAŞ
|13
|7
|6
|880
|877
|20
|7
|BOTAŞ
|13
|6
|7
|887
|917
|19
|8
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
|13
|6
|7
|910
|944
|19
|9
|HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR
|13
|6
|7
|931
|894
|19
|10
|ADANA ASKİ
|13
|6
|7
|886
|897
|19
|11
|MBK DOĞUŞ HASTANESİ
|13
|4
|9
|844
|967
|17
|12
|TOSYALI TOYO OSMANİYE
|13
|3
|10
|864
|1015
|16
|13
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ
|13
|3
|10
|898
|991
|16
|14
|CANİK BELEDİYESPOR
|13
|2
|11
|834
|989
|15
- 14. hafta programı
21 Ocak Cumartesi:
14.00 Adana ASKİ-İstanbul Üniversitesi
14.00 Tosyalı Toyo Osmaniye-Girne Üniversitesi
15.30 MBK Doğuş Hastanesi-Galatasaray
16.00 Beşiktaş-Mersin Büyükşehir Belediyespor
22 Ocak Pazar:
15.30 Fenerbahçe-Yakın Doğu Üniversitesi
16.00 Bellona AGÜ-Canik Belediyespor
16.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor-BOTAŞ